PKK/YPG’nin sivil katliamı engellendi

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ile TEM Dairesi Başkanlığı'nın koordinesinde, Suriye Görev Gücü tarafından önceki gün Azez'de düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK/YPG'ye büyük darbe vuruldu. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) terörden arındırılan bölgelerde, güvenlik güçlerine ait noktalar ve sivil halkın yoğun bulunduğu alanlara saldırılarda kullanmak üzere çok miktarda silahı, örgütün kontrolündeki Münbiç'e götürmeye çalıştığı belirlendi. Bunun üzerine yapılan operasyonda, tank katili olarak bilinen 2 TOW füzesi, 24 Kalaşnikof tüfek, 1 keskin nişancı tüfeği, 2 Doçka silah namlusu, 200 tetikleme kapsülü ele geçirildiği kaydedildi. Gözaltına alınan Suriyeli 2 zanlı, "malzemeleri terör örgütü mensuplarına ulaştırmak isterken yakalandıklarını" söyledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da operasyona ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımında güvenlik güçlerine tebrik etti.