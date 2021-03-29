SABAH yazarı Melih Altınok köşesine taşımıştı! İşte tek mavi il Şırnak'ın başarısının sırrı

Heybetli Cudi Dağı'nın manzarasında bir yandan güneşlenip bir yandan sohbet ettiğimiz şehrin ileri gelenlerinden Kamil Birlik, "Sırrımız devletimizin kurallarına uymak" diyor. Kamil Amca evde bile maske, mesafe kuralına uyuyormuş.

Ama genel olarak Şırnaklılardan duyduğum, şehrin tertemiz havasının, doğal gıdalar tüketmelerinin, özellikle otlu peynirin ve balın bu olumlu tabloda etkili olduğu.