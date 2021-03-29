SABAH yazarı Melih Altınok köşesine taşımıştı! İşte tek mavi il Şırnak'ın başarısının sırrı

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında Türkiye'nin güncel koronavirüs risk haritası yayınlandı. Kovid-19 risk haritasında 58 şehir 'çok yüksek riskli il' (kırmızı) kategorisinde yer alırken, mavi kategoride yer alan tek il Şırnak oldu. Peki Şırnak'ın başarısının sırrı ne? SABAH Gazetesi Yazarı Melih Altınok, geçtiğimiz haftalarda yayınlanan "Mavi Vatan'ımızın sınır illerinden Şırnak" başlıklı köşe yazısında, Şırnak'ın başarısının sırrını paylaşmıştı.
Melih Altınok'a konuşan, şehrin ileri gelenlerinden Kamil Birlik, "Sırrımız devletimizin kurallarına uymak" derken, Şırnaklılar genel olarak şehrin temiz havasının, otlu peynirin ve balın bu olumlu tabloda etkili olduğuna dikkat çekti.
Melih Altınok'un yazısının ilgili kısmı şöyle:
"Şehir merkezinde gördüğüm herkesin ağzında maske vardı. Diğer Mavi Vatan illerinde yaptığım gibi burada da kimi görsem, vaka sayılarının neredeyse sıfırlanmasının sebebini sordum.
Heybetli Cudi Dağı'nın manzarasında bir yandan güneşlenip bir yandan sohbet ettiğimiz şehrin ileri gelenlerinden Kamil Birlik, "Sırrımız devletimizin kurallarına uymak" diyor. Kamil Amca evde bile maske, mesafe kuralına uyuyormuş.
Ama genel olarak Şırnaklılardan duyduğum, şehrin tertemiz havasının, doğal gıdalar tüketmelerinin, özellikle otlu peynirin ve balın bu olumlu tabloda etkili olduğu.