Saldırı öncesinde yakalandılar! Esnafı silahla vuracaklardı

İstanbul'da tefecilik ve çek-senet tahsilatı suçlarına karışan ve kendilerine ödeme yapmayan bir esnada silahlı saldırı hazırlığında olan 16 kişilik bir organize suç örgütü çökertildi.

Operasyonu; İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. İstanbul'da tefecilik, çek-senet tahsilatı, yaralama ve tehdit başta olmak üzere çok sayıda suça karışan organize bir suç örgütü çökertildi.

Anadolu Yakası'nda faaliyet yürüten çetenin 16 üyesi gözaltına alındı. İki çete üyesi; kendilerine ödeme yapmayan bir esnafa silahlı saldırı düzenleme aşamasında sokakta silahla yakalandı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda altı ruhsatsız silah, iki uzun namlulu tüfek, şarjörler, iki çelik yelek ve çok sayıda mermi ele geçirildi.