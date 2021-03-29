Şehir Hatları Vapuru yanmaktan son anda kurtarıldı

İstanbul Kasımpaşa'daki Şehir Hatları Genel Müdürlüğü iskelesinde demirli bulunan vapurun elektrik panosunda çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Makine dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.





Kasımpaşa'daki Haliç Tersanesi yanındaki Şehir Hatları Genel Müdürlüğü önünde demirli olan vapurda elektrik panosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Makine dairesinde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yangına önce personel tarafından yangın söndürücüleriyle müdahale edildi. Fakat söndürülemedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri personelin söndürmeye çalıştığı yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürmeyi başardı. Vapurun makine dairesinde başlayan yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınırken vapurda küçük çapta hasar oluştu. Vapurun makine dairesinde başlayan ve itfaiye tarafından kontrol altına alınan yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.