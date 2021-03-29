Son dakika: Başkan Erdoğan: Akıllı telefon üreticileri için üretim üssü olma yolunda ilerliyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Xiaomi ve iş ortağı Salcomp'un akıllı telefon üretimi için Türkiye'ye 30 milyon dolarlık yatırım yapması ile ilgili açıklama yaptı. Erdoğan, firmaya yatırımından ötürü teşekkür ederken, Türkiye'nin akıllı telefon üretim üssü olmasını hedeflediklerini, bu doğrultuda emin adımlarla ilerlendiğini vurguladı.