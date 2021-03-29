Son dakika | Başkan Erdoğan Kabineyi topluyor! Kritik illerde yeni tedbirler gelebilir

İŞTE SON HARİTADA KIRMIZI KATEGORİYE GEÇEN İLLER

Cumhurbaşkanlığı kabinesinin gündeminde öncelikli olarak ise son 1 yıldır olduğu gibi koronavirüs olacak ve tedbirlerin tartışıldığı süreçte kırmızıya dönen iller ve halihazırda kırmızı olan ve vaka sayılarını katlayarak giden iller değerlendirilecek. İşte o iller

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