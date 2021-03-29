Son dakika | Başkan Erdoğan Kabineyi topluyor! Kritik illerde yeni tedbirler gelebilir

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısından son dakika haberi. vaka sayılarıın kritik seviyeye ulaşması ve her geçen gün yeni rekorları zorlaması üzerine bugün kabine toplanıyor. Kritik iller ve yeni tedbirlerin görüşüleceği toplantının ardından alınacak kararları Başkan Recep Tayyip Erdoğan kameralar karşısına geçerek ilan edecek. İşte Bakanlar Kurulu'nun Beştepe'deki toplantısına dair edinilen son dakika bilgileri ve adeta vaka rekoru kıran koronavirüs gündeminin ayrıntıları...
Sıcak bilgi: Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 58 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti. 17 bin 164 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 957 bin 93'e yükseldi.
KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Toplantının ana gündem maddesini yeni tip koronavirüste vaka sayılarında yaşanan hızlı artış ve alınacak önlemler oluşturacak. Bilim Kurulu'nun 25 Mart'ta gerçekleştirdiği toplantıda alınan kararlar detaylı bir şekilde ele alınacak. Aşılama ile ilgili son durum, aşı tedariki, yerli aşı çalışmaları ve tam normalleşmeye geçiş takvimi de Kabine'nin gündeminde olacak.
UĞUR ŞAHİN'İN AŞISI
Geçtiğimiz günlerde belli bir dozu Türkiye'ye gelen BioNTech aşılarının dağıtımı, saklama planlanması ve sürece ilişkin ayrıntılar da yer alacak. Kısmi olarak açılan okullardaki son durumun ele alınacak.
KIRMIZIYA DÖNEN İLLER İÇİN SON DAKİKA KARARLARI ALINACAK MI?
Kırmızıya dönen iller özelinde yeni bir kısıtlama olup olmayacağı değerlendirilecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun terörle mücadeleye ilişkin Kabine'ye bilgi vermesi bekleniyor.
Son gün itibarıyla 17 bin 164 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 957 bin 93'e yükseldi.
Test sayısı 37 milyon 877 bin 236'ya ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 208 bin 173, vefat sayısı 31 bin 76, ağır hasta sayısı 1968 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, ventilatör doluluk oranı yüzde 23,3, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
BAŞKAN ERDOĞAN MİLLETE SESLENECEK: Kabinede ele alınan başlıkları ve alınması muhtemel önlemleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete sesleniş konuşmasıyla kamuoyuna duyuracak.
AKAR'DAN BİLGİLENDİRME
Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın İdlib'teki saldırılara ilişkin son gelişmeler, Rus mevkidaşı ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin bilgi vereceği öğrenildi.
İŞTE SON HARİTADA KIRMIZI KATEGORİYE GEÇEN İLLER
Cumhurbaşkanlığı kabinesinin gündeminde öncelikli olarak ise son 1 yıldır olduğu gibi koronavirüs olacak ve tedbirlerin tartışıldığı süreçte kırmızıya dönen iller ve halihazırda kırmızı olan ve vaka sayılarını katlayarak giden iller değerlendirilecek. İşte o iller
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