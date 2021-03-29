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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: FETÖ’ye ankesörlü telefon operasyonu! 115 gözaltı kararı
Giriş Tarihi: 30.3.2021 00:38 Son Güncelleme: 30.3.2021 00:59

: ’ye ankesörlü telefon operasyonu! 115 gözaltı kararı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Son dakika: FETÖ’ye ankesörlü telefon operasyonu! 115 gözaltı kararı

haberleri... Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik merkezli 25 ilde düzenlenen operasyon başlatıldı, 115 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Son dakika haberleri... FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma hakkında 25 ilde 115 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla kullanılan ankesör veya sabit hatlardan arananların tespit edilmesi, itirafçı beyanları ve yapılan teşhisler üzerine aralarında muvazzaf, emekli, meslekten ihraç edilen ve istifa eden askerlerin de bulunduğu 115 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 25 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Devam eden operasyon kapsamında, çok sayıda şüphelinin yakalandığı ve adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.

Son dakika: FETÖ'ye ankesörlü telefon operasyonu! 115 gözaltı kararı | Video

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Son dakika: FETÖ’ye ankesörlü telefon operasyonu! 115 gözaltı kararı
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