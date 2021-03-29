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Giriş Tarihi: 29.3.2021 22:48 Son Güncelleme: 29.3.2021 23:13

: Kırmızı kategoride yer alıyordu! İşte risk grubunu düşüren tek şehir...

Son dakika: Kırmızı kategoride yer alıyordu! İşte risk grubunu düşüren tek şehir...

haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre risk durumu haritasını sosyal medya hesabından paylaştı. Haritaya göre; 58 il kırmızı kategoride yer alırken, mavi kategoride yer alan tek il Şırnak oldu. Haritada dikkat çeken başka bir detay ise, sadece bir ilin risk grubunu düşürmesi oldu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından illere göre risk durumu haritasını kişisel sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda uyarılarda bulunarak, "İllerimizin risk durumunu gösteren son haritamız. Virüs gücünü kaybetmiş değil. Bu haritayı maviye çevirmek elimizde. Aşı programı toplum bağışıklığını sağlayana kadar mücadele etmeliyiz. Zor olanı aştık kolay olanı kaybetmeyelim." ifadelerini kullandı.

58 İL KIPKIRMIZI

İllere göre koronavirüs risk durumu haritasında, dikkat çeken ayrıntılar yer aldı. Harita'da 58 il kırmızı kategoride yer alırken, mavi kategoride yer alan tek il Şırnak oldu. Haritada dikkat çeken başka bir detay ise, sadece bir ilin risk grubunu düşürmesi oldu.

RİSK GRUBUNU DÜŞÜREN TEK İL

Önceki paylaşılan haritada kırmızı kategoride bulunan Burdur, güncellenen haritada turuncu kategoriye geçti. Burdur, tüm iller içerisinde risk grubunu düşürebilen tek il oldu.

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Son dakika: Kırmızı kategoride yer alıyordu! İşte risk grubunu düşüren tek şehir...
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