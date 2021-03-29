Son dakika: Kırmızı kategoride yer alıyordu! İşte risk grubunu düşüren tek şehir...

58 İL KIPKIRMIZI

İllere göre koronavirüs risk durumu haritasında, dikkat çeken ayrıntılar yer aldı. Harita'da 58 il kırmızı kategoride yer alırken, mavi kategoride yer alan tek il Şırnak oldu. Haritada dikkat çeken başka bir detay ise, sadece bir ilin risk grubunu düşürmesi oldu.