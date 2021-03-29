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Giriş Tarihi: 29.3.2021 15:59 Son Güncelleme: 29.3.2021 16:08

Son dakika: Kısıtlamalar geri mi gelecek? Risk haritası nasıl olacak? Kabine Toplantısı başladı

Son dakika: Kısıtlamalar geri mi gelecek? Risk haritası nasıl olacak? Kabine Toplantısı başladı

Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni kararları ulusa sesleniş konuşması ile açıklayacak. Kabine Toplantısı öncesi milyonlarca kişi, 'Kısıtlamalar gelecek mi? Yeni risk haritası nasıl olacak?' sorularının yanıtını merakla bekliyor. Başkan Erdoğan'ın konuşmasında illerin yeni risk haritasını açıklayabileceği belirtiliyor. İşte Kabine Toplantısı öncesi son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

Toplantıda, vaka artışları analiz edilecek. Yoğun bakım ve entübe hasta sayıları karşılaştırılacak. Mutasyonlu virüsün seyri izlenecek. Kademeli normalleşmede 1 aylık süreç değerlendirilecek. Tedbirlerin esnetilmesinin Türkiye'nin koronavirüs tablosuna yansımasına bakılacak. Elde edilen veriler doğrultusunda önemli kararlar alınacak.

Tedbirlere nasıl devam edileceğine karar verilecek

Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sunumda olacak. Bilim Kurulu tavsiye kararları kabine üyeleri ile paylaşılacak. Yüz bin nüfusa karşılık gelen toplam vaka artışı sayısını gösteren harita üzerinde değerlendirme yapılacak. Salgının sağlık başta olmak üzere eğitime, ekonomiye ve sosyal hayata etkileri ele alınacak. Tedbirlere nasıl devam edileceğine karar verilecek.

Aşı çalışmalarındaki son durum görüşülecek

Aşılamadaki son durum da değerlendirilecek. Yol haritası üzerinde durulacak. Bu hedefe ulaşmak için Çin, Almanya ve Rusya başta olmak üzere yurtdışından aşı tedariki ve yerli aşı çalışmalarındaki son durum görüşülecek.

Kabine toplantısında alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuoyu ile paylaşacak.

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Son dakika: Kısıtlamalar geri mi gelecek? Risk haritası nasıl olacak? Kabine Toplantısı başladı
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