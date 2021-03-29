Son dakika: MİT ve TSK'dan Kandil'de operasyon! PKK'nın sözde gümrük sorumlusu Renas etkisiz hale getirildi

Son dakika... Milli İstihbarat Teşkilatı, İran-Irak sınırında insan, silah ve uyuşturucu trafiğini yöneten PKK/KCK'nın Gümrük koordinasyon sorumlusu Ömer Aydın'ı, "istihbarat şebekelerini" de kullanarak adım adım takip etti. Örgütün en güvendiği isimler arasında olan Aydın, Kandil'de TSK ile yürütülen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı, 1999 yılından bu yana PKK/KCK terör örgütünün Irak-İran sınırında insan, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı trafiğini yöneten Renas Aydın kod adlı Ömer Aydın'ı takibe aldı. Sözde gümrük faaliyetleri ile örgüte haraç toplayan, aynı zamanda örgütün en güvendiği isimler arasında yer alan PKK yöneticisinin etkisiz hale getirilmesi için MİT unsurları farklı bir yöntem kullandı.

İSTİHBARAT ŞEBEKELERİ KULLANILDI

PKK'nın üst düzey kadrolarını yerel istihbarat ağı ile takip eden Milli İstihbarat Teşkilatı, birbirinden ve faaliyetlerinden tamamen habersiz olan "istihbarat şebekelerini" de bu operasyonda kullanarak Ömer Aydın'ı adım adım izledi. Farklı bölgelerden gelen istihbarı bilgileri de analiz eden MİT unsurları, teröristin etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlattı.