SON DAKİKA - Ramazan'da yasak var mı? Ramazan’da tam kapanma, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Türkiye'de 2020 yılının Mart ayından bu yana etkisini sürdüren corona virüsü pandemisine ilişkin bugünkü kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan tarafından son dakika açıklaması yapıldı. Merakla beklenen Kabine Toplantısı kararlarında Ramazana ayında hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının yenişden uygulanacağı ve kafe, restoran, lokanta gibi işletmelerin paket servisi yöntemiyle çalışmalarına devam edeceği bildirildi. Bu açıklamalar ışığında tüm detayları merak edenler Ramazan Ayında yasak var mı, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.
Kabine Toplantısı sonrası Ramazan ayında alınacak tedbirler ve Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklamalarından satırbaşları şu şekilde;
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabine toplantısı sonrası yapılan son dakika açıklamalarına göre; "(Ramazan ayı) Bu mübarek ay boyunca, ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız." ifadeleri kullanıldı. Bu bağlamda Ramazan ayında ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Sadece Ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafeler hizmetlerini paket servis ile sınırlandıracak.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıkladığı diğer kararlar ve tüm detaylar...
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