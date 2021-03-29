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Giriş Tarihi: 30.3.2021 00:30 Son Güncelleme: 30.3.2021 00:58

TCMB Başkan Yardımcısı Mustafa Duman oldu

TCMB Başkan Yardımcısı Mustafa Duman oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 'de yayımlanan karara göre Türkiye Cumhuriyet (TCMB) Başkan Yardımcısı Mustafa Duman oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Atama kararına göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alınırken yerine Mustafa Duman atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci maddesi gereğince görevden alınmış ve bu suretle boşalan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına, 1211 sayılı Kanunun 29'uncu maddesi ile 3 sayılı 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince Mustafa Duman atanmıştır."

TCMB Başkan Yardımcısı Mustafa Duman oldu | Video

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TCMB Başkan Yardımcısı Mustafa Duman oldu
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