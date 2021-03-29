THY’nin MAX ’leri yeniden gökyüzü ile buluşuyor

Türk Hava Yolları'nın (THY) filosundaki Boeing 737 MAX tipi uçaklarından ikisi değerlendirme uçuşları için nisan ayında yeniden gökyüzü ile buluşacak



Endonezya ve Etiyopya'da yaşanan kazalar sonrası 2019 yılı mart ayında uçuş yasağı getirilen ve bakım, uçuşa elverişlilik ve uçuş eğitimde yapılan değişiklikler sonrası ülke otoritelerin verdiği izinler doğrultusunda geçen yıl sonundan itibaren ABD, Kanada ve Avrupa'daki bazı ülkelerde uçuşlara yeniden başlayan Boeing 737 MAX tipi uçakların Türkiye'de seferlere başlaması için hazırlıklar sürüyor.Türk Hava Yolları iki yılı aşkın süredir park halinde bekleyen bu tip uçaklarından ikisini bakımlarının tamamlanması ile birlikte değerlendirme uçuşları için nisan ayında yeniden gökyüzü ile buluşturacak.



Uçakların ve ekiplerin bu uçuşlardaki gerçekleştirilecek testleri başarı ile geçmesi durumunda tarifeli seferlere başlaması bekleniyor.