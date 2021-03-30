25 ilde dev FETÖ operasyonu

İstanbul merkezli 25 ilde gözaltı kararı verilen 115 FETÖ'cünün yakalanması için düğmeye basıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf, emekli, meslekten ihraç edilen ve istifa eden askerlerin de bulunduğu 115 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasna yönelik İstanbul merkezli 25 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Devam eden operasyonlarda, çok sayıda şüphelinin yakalandığı ve adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.