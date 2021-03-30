AK Parti, farklı kesimlerle istişare süreci başlattı

Diyarbakır Barosu Başkanı Cihan Aydın ve Medrese Alimleri Vakfı (MEDAV) Başkanı Tayyip Elçi'nin de bulunduğu yaklaşık 50 sivil toplum kuruluşu, iş dünyası temsilcisi, vakıf ve derneğin başkan ve yöneticileri katılarak bölgenin sorunlarıyla ilgili görüşlerini dile getirdi. Bu yöndeki buluşmaların diyalog ve istişare bağlarını güçlendirerek sorunların çözümüne ciddi katkı sağlayacağını ifade eden STK yöneticileri, zirveden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"GAYEMİZ ORTAK AKIL İLE ÇÖZÜM ARAMAK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'nin istişareyi önemsediğini belirten AK Parti İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın, bu yöndeki girişimlerinin son derece başarılı geçen bir toplantı ile cevap bulduğunu söyledi. Başkan Aydın, "Gayemiz ve gayretimiz bölgemizin sorunlarına ortak akıl ve irade ile çözümler aramak. Tüm kesimlerin fikir ve önerilerini önemsiyoruz. Farklılıklarımızı zenginliğe dönüştürmek istiyoruz. Demokratik ve katılımcı bir anlayışla hareket ediyoruz. İlk buluşmamız verimli geçti, bize gelecek için de umut verdi. Çok güzel bir tablo oluştu. Katılım gösteren tüm dostlara teşekkür ediyorum. Bu buluşmaların devamını getirerek ortak akıl ve iradeyi hakim kılmaya devam edeceğiz" diye konuştu.