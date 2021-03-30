Milli Savunma Bakanı Akar Hira'nın hayalini geçekleştirdi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından ağırlanan minik Hira'mız ve değerli ailesi bugün sabah saatlerinde çok merak ettikleri Anıtkabir'i ziyaret etti. Hira'nın yanı sıra baba Mehmet Şerif ve anne Elif ile çocukları Muhammed Geylani Karahan ziyarete Aslanlı Yol'da yürüyerek başladı.

Aslanlı Yol'un ardından Atatürk'ün mozalesi önünde dua eden Hira ve ailesi, daha sonra nöbet tutan askerle fotoğraf çektirdi. Ziyaret sırasında basın mensuplarına duygularını anlatan 9 yaşındaki Hira, Atatürk'ü ziyaret ettiği için mutlu olduğunu belirterek Bakan Akar'a teşekkür etti.

Anıtkabir'e gelmenin hayali olduğunu, bunu gerçekleştirdiğini söyleyen Hira, "Babamın yaptığı kardandı ama biz gerçeğine geldik. Çok sevindik gerçeğine geldiğimize. Kardeşim de çok sevindi." diye konuştu.

Hakkâri'ye döndüğünde arkadaşlarına Anıtkabir'i anlatacağını söyleyen Hira, daha sonra "Düşmanların elinden bizi kurtaran sensin. Bu toprağı yeniden özenle kuran sensin. Adını büyük, küçük anıyoruz her zaman. Adı büyük Atatürk, anlı şanlı kahraman." şiirinden dizeler okudu.

ÇOK DUYGULANDIK

Baba Mehmet Şerif Karahan da Anıtkabir'in kızı ve kendisi için çok değerli olduğunu söyledi.

Kardan Anıtkabir yaparken çok üşüdüğünü belirten baba Şerif Karahan, o gün yaptığının değerini şimdi anladığını ifade etti. Karahan, "Anıtkabir'e geldik. Bizi kabul ettiler. Çok duygulandık gerçekten. Ben söyleyecek laf gerçekten bulamıyorum, çok duygulandım." dedi.

Baba Karahan, Anıtkabir'i daha önce kendisinin de hiç görmediğini dile getirdi.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı göreceği için de mutlu olduğunu, Bakan Akar'ı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu çok sevdiğini söyleyen Karahan, "Anıtkabir bence çok değerli. Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, bizlere bu ülkeyi bıraktığı için kendisine minnettarız, onu saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz." diye konuştu.

Mehmet Şerif Karahan, kızı Hira'nın Anıtkabir'e geleceği için 3 gündür heyecandan uyuyamadığını da ifade etti. Karahan ailesi, basın mensuplarına açıklama yaptıktan sonra Anıtkabir Müzesi'ni gezdi.

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