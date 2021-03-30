Son dakika: Bakan Koca'dan 'Nazal aşı' müjdesi: 2-3 hafta içinde...





MUTASYON AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere, Güney Afrika, Brezilya gibi mutasyonlu virüslerin Türkiye'deki yayılım hızına değindi. Bakan Koca, İngiliz varyantının Türkiye'de daha sık görüldüğünü ifade etti. Bakan Koca, "Şu an mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı. Kimi illerimizde yüzde 55 oranında ama yüzde 95 olan illerimiz de var. Türkiye'nin bütün illerinde mutasyon var. Ortalama yüzde 75. Ağırlıklı İngiliz mutantı söz konusu ve var olan virüsün yerine artık İngiliz mutantı almaya başladı, bu varyantın en önemli özelliği bulaştırıcılığının çok yüksek olması." ifadelerini kullandı.