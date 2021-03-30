Son dakika: Bakan Koca'dan 'Nazal aşı' müjdesi: 2-3 hafta içinde...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de gazetecilerin salgın gündemiyle ilgili sorularına cevap verdi. Bakan Koca, mutant virüsün ülke genelinde çok hızlı bir şekilde yayıldığını ifade eden Bakan Koca, "Mutasyon her geçen gün artıyor. Şu an mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı. Kimi illerimizde yüzde 55 oranında ama yüzde 95 olan illerimizde var." dedi.
NAZAL AŞI MÜJDESİ:
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Nazal aşı ile ilgili yaptığı açıklamada; Mukozal immüniteyi sağlayan ve girişi önlediği için bulaşıcılığı da önleyen bir aşı olarak biliyoruz. Hayvan çalışmaları bitti. Araştırma için GMP şartlarında üretim hazırlıkları yapıldı.
Zannediyorum 2-3 hafta içinde araştırma için üretim, GMP şartlarında bittiğinde gönüllülere de hızla Ankara Şehir Hastanemizde Faz-1 çalışmasını başlatmış olacağız" dedi
MUTASYON AÇIKLAMASI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere, Güney Afrika, Brezilya gibi mutasyonlu virüslerin Türkiye'deki yayılım hızına değindi. Bakan Koca, İngiliz varyantının Türkiye'de daha sık görüldüğünü ifade etti. Bakan Koca, "Şu an mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı. Kimi illerimizde yüzde 55 oranında ama yüzde 95 olan illerimiz de var. Türkiye'nin bütün illerinde mutasyon var. Ortalama yüzde 75. Ağırlıklı İngiliz mutantı söz konusu ve var olan virüsün yerine artık İngiliz mutantı almaya başladı, bu varyantın en önemli özelliği bulaştırıcılığının çok yüksek olması." ifadelerini kullandı.