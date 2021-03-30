PKK’ya Eren operasyonuyla ağır darbe: Karayılan’ın koruması öldürüldü



(Reber Koser kod adlı Teyyüp Çam)

ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI



Turuncu kategoride yer alan teröristin ise Mardin Bagok Alan Sorumlusu olarak faaliyet gösteren ve Reber Koser kod adlı Teyyüp Çam olduğu tespit edildi. PKK'lı teröristin 18 Eylül 2016 tarihinde Mardin/Midyat-Sivrice mahallesinde bulunan Vodafone operatörüne ait baz istasyonuna EYP'li saldırı, 15 Mart 2017 tarihinde Mardin/Mazıdağı-Üçyol yol ayrımında EYP patlaması sonucu 2 jandarma personelinin şehit olması ve 2 güvenlik korucusunu yaralanması,16 Ağustos 2019'da Şırnak İdil Sarı köyü Pisikayası Tepesi bölgesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 1 jandarma personelinin yaralanması, 21 Ağustos 2016'da Mardin Midyat Taşlıburç mevkiinde meydana gelen yol kesme olayında 1 vatandaşın yaralanması,9 Aralık 2019 tarihinde Şırnak İli İdil İlçesinde meydana gelen EYP'li saldırıda 2 jandarma personelinin şehit olması ve 8 jandarma personelinin yaralanması, 3 Nisan 2020'de ise Mardin/Nusaybin ilçesi Dibek Mahallesi mevkiinde bulunan Dibek üs bölgesinde inşaat firması işçilerine yapılan saldırıda 1 müteahhitin şehit edilmesi, 1 işçinin ise yaralanması eylemlerine katıldığı belirlendi.

Teröristlerin etkisiz hale getirilmesine şehitlerimizin ve yaralılarımızın kanı yerde kalmadı. Etkisiz hale getirilen diğer teröristlerin kimlik tespiti çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.