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Giriş Tarihi: 30.3.2021 21:54

Başkan Erdoğan, 'nı Letonya maçında yalnız bırakmadı

Başkan Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nı Letonya maçında yalnız bırakmadı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Letonya'yı konuk ettiği maçı statta izledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gün içinde Ankara'daki programlarının ardından İstanbul'a hareket etti. Erdoğan, Atatürk Havalimanı'na gelişinin ardından karşılaşmanın oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'na geçti.

Erdoğan'ı statta, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile TFF Yönetim Kurulu üyeleri karşıladı.

A Milli Futbol Takımı Kaptanı Burak Yılmaz, Hollanda ve Norveç karşılaşmaları sonrası soyunma odasında kendilerini tebrik için arayan Erdoğan'ı maça davet etmişti.

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Başkan Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nı Letonya maçında yalnız bırakmadı
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