Başkan Yücel’den Alanya’ya uyarı! ‘Sağlığı geri döndüremeyiz’

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer ile İçişleri Bakanlığı'nın yaya önceliği kapsamında kırmızı çizgi uygulamasına katılan Başkan Yücel, kırmızı kategoride yer alan ve cumartesi sokağa çıkma yasağı uygulanacak olan Alanya için uyarılarda bulundu.

Başkan Yücel, "İnanın hiç istemediğimiz bir durum. Şu anda sağlıkla ilgili tedbirlerin alınması konusu ile ilgili başta kaymakamımız, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, yerel yöneticiler olarak var gücümüzle mücadele ediyoruz. Ama maalesef son zamanlarda gerek bölgemizin gerek ülkemizdeki 58 ilin kırmızı kategoriye geçmesi bizi son derece üzüyor ve endişelendiriyor. İnanıyorum ki en kısa zamanda sağlıklı günlere kavuşacağız ama yine de maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak vebal almamak adına kendimiz de dikkat ederek, çevremizi de yönlendirerek son kabine toplantısındaki değişikliklerden sonra daha dikkatli olacağımızı düşünüyorum. Ekonomiyi her zaman kazanabiliriz ama sağlığı bir kez daha geri döndüremeyiz. Bunun için önce sağlık diyoruz" dedi.

"ŞİKAYET EDİYORUZ AMA TALEPLERDE BULUNUYORUZ"

Hep aynı konunun konuşulduğunu ancak sürekli başkasının eleştirildiğini belirten Kaymakam Ürkmezer de, "Kurallara uymak da kendimizi ilgilendiriyor. Trafikte de pandemide de aynı şey geçerli. Şimdi çarşı çok kalabalık diyoruz. Kendimiz de çarşıdayız. Restoranlarla ilgili şikayet ediyoruz. Kendimiz de aynı restoranlara gittiğimizde benzer taleplerde bulunuyoruz ya da kendimiz olarak uymuyoruz. Aslında her şey kurallara uymaktan geçiyor. İnsanların nasıl trafikte kurallara uymalarını istiyorsak pandemide de kurallara uymalarını istiyoruz. Başkan Yücel'in dediği gibi her şey geri gelir ama sağlık en önemli şey. Vatandaşlarımız önce kendi can güvenlikleri, sağlıkları için sonra etraflarındaki sevdiklerinin can güvenliği için kurallara uysunlar. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uysunlar. Nasıl ki zamanında iyi durumdaysak tekrar iyi durumda olmak bizim elimizde" diye konuştu.