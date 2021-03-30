Böyle denetim görülmedi! Ellerinde metreyle tek tek ölçüm yaptılar

İstanbul Avcılar'da Koronavirüs ile mücadele kapsamında işletmelere yönelik eşi benzeri olmayan bir denetleme gerçekleştirildi. Avcılar Kaymakamı Kemal İnan'ın talimatıyla ellerine metre alan denetipleri, işletmelerdeki 'sosyal mesafe' kuralına uyulup uyulmadığını santim santim ölçerek kontrol etti.

Ülke genelinde açıklanan yeni risk haritasıyla İstanbul yüksek riskli kategoriden çok yüksek riskli kategoriye geçiş yaptı. Megakentin kırmızı rengine bürünmesiyle de Yeni Tip Koronavirüs (Kovid-19) denetimleri hız kazandı. Son olarak İstanbul'un Avcılar ilçesinde işletmelere yönelik 'sosyal mesafe' denetimi yapıldı. Avcılar Kaymakamı Kemal İnan'ın talimatıyla polis ve zabıtalardan oluşan özel bir denetim ekibi kuruldu.

SANTİM SANTİM ÖLÇÜM YAPTILAR



Ellerine ölçüm yapmak için metre alan ekipler, merkezi bölgede bulunan işletmelere denetleyerek masalar arasında bulunması gereken 1,5 metrelik mesafeyi ellerindeki metreler ile santim santim kontrol etti. Bu kurala uymayan iş yerlerine koronavirüs önlemleriyle ilgili genelge hatırlatılırken, gelecek denetimde de uyulmaması halinde cezai işlem yapılacağı bildirildi. Birçok işyerinde 4 kişilik masaların tamamen dolduğu, bazılarında 5 kişi bulunduğu belirlenirken, masalar arasındaki uzaklık tek tek ölçüldü ve işletmelere masaları nasıl yerleştirmesi anlatıldı.