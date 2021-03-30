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Giriş Tarihi: 30.3.2021 09:59

Emniyetin yapılanmasına darbe

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Emniyetin FETÖ yapılanmasına darbe

Cumhuriyet Başsavcılığı, 2012 yılı komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 77 üyesinin yakalanması için Ankara merkezli 29 ilde gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca 2012 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması yürütüldüğü anımsatıldı.

Yazılı sınav öncesi sorulara erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının saptandığı belirtilen açıklamada, soruları alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 77 FETÖ'cü hakkında Ankara merkezli 29 ilde gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

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Emniyetin FETÖ yapılanmasına darbe
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