Terör örgütü PKK'nın kaçırdığı evlatları için Diyarbakır'daki HDP İl binası önünde nöbet tutan ailelerin eylemi 574'üncü gününü geride bıraktı. 10 yıl önce 13 yaşında dağa kaçırılan oğlu Muhammed için Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden gelerek oturma eylemi yapan anne Nadire Çakan, evladına kavuşana kadar oturma eylemini sürdüreceğini söyledi. Oğlunun ilkokulda okurken kaçırıldığını dile getiren Çakan, "Evladımı almadan gitmeyeceğim. Oğlum gel, teslim ol" dedi. Kütahya'dan gelerek kızı Fadime için evlat nöbeti tutan Hatice Levent de kızını almadan gitmeyeceğini ifade ederek, "Bunlar ne istiyor yavrularımızdan? Yavrularımızı niye kaçırdılar? Yavrularımız okuyup, dizimizin dibinde olacaklardı. Bu vicdansızlar çocuklarımızdan ne istedi? Kızımın 'anne' demesini özledim. Yeter bu çile bitsin Fadime'm. Kaç, askerimize, polisimize teslim ol" diye konuştu.