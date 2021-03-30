FETÖ’nün Deniz Kuvvetleri yapılanmasında itirafçı dalgası!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na yönelik 'mahrem hizmetler' yapılanmasına operasyon düzenlendi. 5 Mart'ta düzenlenen operasyonda mahrem yapılanma ile iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, Ankara'da çeşitli semtlerde büfe, bakkal, market gibi yerlerde bulunan sabit hatlarda sivil imamlarla iletişim sağladıkları belirlenen 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

116 İSİM DEŞİFRE EDİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 19'u subay-astsubay, 30'u daha önce ilişiği kesilmiş askeri öğrenci ile 1'i askeri öğrenci sorumlusu 'mahrem imam' olmak üzere toplam 40 şüpheliden 34 kişi gözaltına alınırken 6 şüphelinin firari olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 15 şüpheli etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak, FETÖ ile bağlantısı olduğu ileri sürülen 116 kişiyi teşhis etti.

8'İ AKTİF GÖREVDE

Aralarında subay ve astsubaylar ile mahrem imamın da olduğu 34 kişiden itirafçı olan 116 kişinin teşhis ettiği isimler üzerine savcılık soruşturmayı derinleştirdi. Teşhis edilen 116 kişiden 54'ü hakkında daha önce bir işlem yapılmadığı belirlenirken, 8'inin ise halen aktif kamu görevinde olduğu tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.