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Giriş Tarihi: 30.3.2021 18:16 Son Güncelleme: 30.3.2021 18:29

HDP'nin kapatılması istemli davada ilk incelemesini yapan raportör başvuruda eksiklik tespit etti

AA
HDP'nin kapatılması istemli davada ilk incelemesini yapan raportör başvuruda eksiklik tespit etti

HDP'nin kapatılması istemli davada ilk incelemesini yapan raportörü, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının başvurusunda eksiklik tespit etti.

Davayla ilgili görevlendirilen raportör, ilk incelemeye ilişkin raporunu tamamlayarak Anayasa Mahkemesi heyetine sundu.

Alınan bilgiye göre, davayla ilgili görevlendirilen raportör, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının başvurusunda eksiklik tespit etti.

Başvurudaki usul eksikliklerinin giderilmesi yönünde görüş bildiren Anayasa Mahkemesi raportörü, eksikliklerin tamamlanması için başvurunun Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iade edilmesi ya da iddianamenin kabul edilerek, eksikliklerin tamamlanması için Başsavcılığa süre verilmesi yönünde görüş bildirdi.

AYM Genel Kurulu, yarın davayla ilgili ilk incelemesini yapacak ve iddianamenin kabul edilip edilmediğine karar verecek.

HDP'nin kapatılması istemli davada ilk incelemesini yapan raportör başvuruda eksiklik tespit etti

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HDP'nin kapatılması istemli davada ilk incelemesini yapan raportör başvuruda eksiklik tespit etti
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