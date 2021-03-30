İstanbul barajlarında ne kadar su var? Son dakika İSKİ verileri

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan son dakika verilere göre içme suyu kaynaklarının doluluk oranı yüzde 72.24 olarak ölçüldü.

Barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla yüzde 53,08 arttı. Açıklanan verilere göre 17 Mart'ta 62.71 olan baraj doluluk oranı son 14 gün içerisinde ise yüzde 9.53 artış gösterdi.

İstanbul'un önemli barajlarından olan Ömerli'de su seviyesi yüzde 90'nın üzerine çıktı. Her bir barajdaki doluluk oranı; Ömerli 90.19, Pabuçdere 51.38, Sazlıdere 38.3, Büyükçekmece 70.7, Alibey 63.86, Terkos 66.28, Kazandere 59.56, Elmalı 84.71, Darlık 87.47 ve Istrancalar 64.37 olarak kaydedildi.