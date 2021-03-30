Kadın avukattan İstanbul Sözleşmesi uyarıları!

Sadece İstanbul Sözleşmesinin kadını yüzde yüz koruyan bir etkisinin bulunmadığını böyle bir düşüncenin yarardan çok zarar vereceğinin unutulmaması gerektiğini zaten aile içi ve kadına şiddeti önlemeye yönelik bu kanunun yürürlükte olduğunu belirten Avukat Elvan Kılıç, "Bu açıklamadan ve karardan sonra değişikliklerin beklenmesi gerekir. İstanbul Sözleşmesine taraf değiliz artık kadınlar tehlikede söylemi kadınlara zarar verecek bir yaklaşımdır" dedi . Çünkü bu sözleşme bizlere genel olarak "devlet gerekli tedbirleri alır " demekle yetinmekte biz kendi kanunumuzu kendimiz oluşturmaktayız. Yukarıda bahsettiğim kanun yani kadına karşı şiddetin önlenmesi kanunu hala yürürlüktedir. Ayrıca Cumhurbaşkanının söylemlerinden, kadın, çocuk, hayvan, çevre gibi konuların ivedilikle ele alınacağı ve daha da güçlendirecek adımlar atılacağı yönünde bir yaklaşımın olduğunu düşünüyorum. Bu düzenlemelerin beklenmesi gerekir"

"BU ÜLKEDE SADECE İSTANBUL SÖZLEŞMESİ İLE KADINA ŞİDDETİ ÖNLEYEMEYİZ, BU ŞUUR MESELESİDİR. TEKAMÜL GEREKTİRİR "

Kılıç, " Aslında bu ülkede sadece İstanbul Sözleşmesi ile kadına şiddeti önleyemeyiz Bu bir şuur meselesidir. Toplumun algısınin tekamül etmesi gereklidir. Bizim sorunumuz kadınların sosyal, ekonomik, siyasi her alanda daha çok yer edinmelerini ve şiddet, taciz vakalarına daha ağır yaptırımlar getirecek düzenlemelerin üstünde durmamaktır. Kadın, çocuk, çevre, hayvan insan gibi ana başlıkların önemini topluma ve gelecek nesillere aktaracak çalışmalar yapmak ve toplumun algısının evrilmesini sağlamak bir zorunluluktur. "

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ AVRUPA ÜLKELERİNİ HUKUKİ OLARAK BAĞLAYAN BİR BELGEDİR

Kılıç, " İstanbul sözleşmesi 2002 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AHİM) yapılan Nahide Opuz başvurusu İstanbul Sözleşmesine temel teşkil etmektedir. Yapılan başvuru neticesinde AHİM, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 2. Maddesine (yaşam hakkı) 3. Maddesine (işkence yasağı) ve 14. Maddesine (ayrımcılık yasağına) aykırı davranıldığından bahisle Türkiye aleyhine ihlal kararı vermiştir. AİHM Opuz kararında şu yaklaşımı net olarak ortaya koymuştur; Bir kadın, toplumsal cinsiyet temelli olarak, yani sadece kadın olduğu için öldürülmüştür. 11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul'da imzaya açılan kısa adıyla İstanbul Sözleşmesi, 11 Mayıs 2011 tarihinde Türkiye tarafından imzalanmış, 14 Mart 2012 tarihinde onaylanmış ve 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Özel olarak kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet ve ev içi şiddeti hedef alan ilk Avrupa sözleşmesi olma niteliğini taşıyan Sözleşme, bugüne kadar Türkiye dahil Avrupa Konseyi üyesi 20 ülke tarafından onaylanmıştır.

İstanbul Sözleşmesi'nin en önemli özelliği, biyolojik veya hukuki, ailevi bağ olup olmadığına bakılmaksızın kadınlara yönelik her türlü şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin standartlar öngören ve Avrupa ülkelerini hukuki olarak bağlayan ilk belge olmasıdır. Kadınlar ve erkekler arasında hukuki ve fiili eşitliğin gerçekleştirilmesinin kadına yönelik şiddeti önlemede anahtar bir unsur olduğunu benimseyen Sözleşme, kadınlara yönelik ayrımcılığı da yasaklamaktadır. 20.03.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 19.03.2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre; Türkiye Cumhuriyeti adına 11.5.2011 tarihinde imzalanan ve 10.2.2012 tarihli ve 2012/2816 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan " Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi(İstanbul Sözleşmesi)" Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmiştir. Anayasanın 90. Maddesine göre usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası Antlaşmalar kanun hükmündedir. Yine Anayasa'nın 104. Maddesi temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle dördüncü bölümde yer alan siyasi haklar ve ödevler Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenemez hükmü de dikkate alındığında, bu çekilme kararı yok hükmündedir. Kaldı ki, bizzat sözleşmede kararlaştırılan çekilme prosedürüne de uyulmadığı ve Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine başvurulmadığı için sözleşme yürürlüktedir. Bu durum ilerleyen zamanlarda gözle görülür olacak ve prosedürel olarak ele alınacaktır" dedi.

LGBT BİREYLERİN YASAL ZEMİNDE KORUMA SAĞLANMASINDAN KAÇINMAK AMAÇLIDIR"

Kılıç, "Başka bir açıdan bakıldığında sözleşmeye dahil olmamız akabinde zaten aile içi ve kadına şiddeti önlemeye yönelik bir kanun hazırlandı yürürlüğe konuldu. Sözleşme maddeleri doğrudan iç hukukunu düzenleyici maddeler içermemekte. Gerekli her türlü önleyici tedbirin alınması, suç işlendiğinde aktif koruma ve soruşturmanın yapılması için ilgili kurumların oluşturulmasını ve konuya dair toplumun her kesimi için gerekli eğitimin sağlanmasını istiyor. Genel olarak bakıldığında kadına karşı şiddetin önlenmesi kanunu ile bu durum iç hukukumuza kazandırılmıştır. Ancak Sözleşmenin kaldırılması ile iç hukukumuzda adım atılmayan tek alan LGBT bireylerdir. Ben meselenin büyük oranda toplumsal cinsiyet ve LGBT bireylerin yasal zeminde " sadece LGBT birey oluşlarına" yönelik koruma sağlanmasından kaçınmak amaçlı olduğu görüşündeyim." Dedi.

Kılıç, "Asıl önemle belirtmek isterim ki tüm bunlar partiler üstü bir konudur Siyasi bir araç olarak kullanılmasını doğru bulmuyorum. Siyasi çekişme bekleyen sorunları çözmez. Hayvanları koruma kanununun çıkması, çocuk hakları kanununun iyileştirilmesi kadın hakları kanununun iyileştirilmesi en acil ihtiyaçlarımızdır. Bunları çözmek gerekiyor. Bunun üzerinde durmak gerekiyor. İstanbul sözleşmesi ile ilgili algı siyasaldır ben bunu da doğru bulmuyorum ve kadınlara zarar verdiğini düşünüyorum siyaset üstü konuların bu şekilde kullanılmaması gerekir. Ayrıca bir an önce kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi ile ilgili yasama erkinin harekete geçmesi ve çok daha sert önlemler ile daha kapsamlı kanunlar yapması gerekmektedir. Bunun yanında hayvan hakları kanununun da çıkarılması aynı şeklide önemli ve acildir" dedi.