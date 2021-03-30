Kadın başkana esnaf ve vatandaşlardan yoğun ilgi

Ziyaretler kapsamında Cumhuriyet Caddesi'ndeki esnafları ziyaret eden Başkan Ayşe Çakmak, Kanlıkuyu Parkı'nda dinlenen vatandaşlarla sohbet etti. Kasap Pazarı ve Şire Pazarı'ndaki esnaflarla bir araya gelen Başkan Çakmak, istek ve talepleri dinledi.

Esnaf ve vatandaşlara yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, gelen taleplerin çözülmesi için daire müdürlerine talimat verdi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Çakmak, vatandaşların fotoğraf çekme taleplerini geri çevirmedi.

Sohbet etmek ve taleplerini dinlemek amacıyla bölge esnafı ile vatandaşları ziyaret ettiklerini dile getiren Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, "Tüm ekibimizle sorunları yerinde görmek ve çözümüne yönelik adım atmak amacıyla ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Fırsat buldukça esnaflarımızla bir araya gelmeye çalışıyoruz ki olur da bize ulaşamayan varsa bu vesileyle bizler kendilerine ulaşmaya çalışıyoruz. Pandemi nedeniyle zor ve sıkıntılı dönemler yaşıyoruz. Bu konudaki yaşadıkları sorunları dinleyip elimizden gelebilecek her türlü yardıma hazır olduğumuzu dile getirdik." dedi.

Tek hedeflerinin halka hizmet olduğunu belirten Çakmak, "Halka hizmet Hakk'a hizmettir düsturuyla hareket ediyoruz. Biz vatandaşımıza hizmet etmek için buradayız. Bu gayemiz halkımıza hizmet etmektir ki bu doğrultuda tüm imkânlarımızı halkımız için seferber ediyoruz. Siverek Belediyesi olarak her zaman vatandaşımızın yanında olacağız ve şehrimizi birlikte yöneteceğiz." diye konuştu.