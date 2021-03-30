Montrö’den çıkmak mevzu bahis değil

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) 18'inci Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katıldı. Toplantının ardından gündemdeki konulara ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şentop, bir yayında söylediği sözlerin çarpıtılarak muhalefet tarafından Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin tartışmaya açılacağı iddialarının ortaya atılmasıyla ilgili şunları söyledi: "Orada uluslararası sözleşmelerle Anayasa'daki ifadesiyle milletlerarası anlaşmalarla ilgili de görüşlerimi ifade ettim. Ben herhangi bir anlaşma, sözleşme ismi zikretmedim. Bunun, Montrö dahil olmak üzere, bazı anlaşmaları tartışmaya taşımak gibi bir amaçla nasıl yorumlandığını anlamakta zorlanıyorum. Başta Montrö olmak üzere Türkiye'nin taraf olduğu ve bizim İstiklal Harbi neticesinde kazanmış olduğumuz, elde etmiş olduğumuz mevzilerle ilgili hiçbir tartışma yoktur. Birkaç kötü niyetli insanın yapmış olduğu çarpıtma üzerinden sanki benim böyle sözleri söylemişim gibi değerlendirme yapmalarından da büyük bir üzüntü duyuyorum. Bu bir fikir haysiyetsizliğidir" diye konuştu.