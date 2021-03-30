PKK'nın suikastçısı yakalandı! İstanbul'da eylem yapacaktı! İnfazcıları tek tek ifşa etti...

ÖRGÜT İÇİ İNFAZ YAPANDA AYNI EKİP

Soruşturma kapsamında şüpheli hakkında bilgi veren Ferhat M., isimli kişi Narin Muhammet'in örgütle gündüzleri irtibat kurmayıp kendisini çok iyi bir şekilde gizlediğini, örgütün infaz timinin tamamen siyah giyindiğini, Muhammet'in de siyah giyinerek geceleri örgütle ters düşen eski üyelerini infaz ettiklerini anlattı.

25 ÖRGÜT ÜYESİNİ DEŞİFRE ETTİ

Savcılık yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütle ilişkisi olduğundan şüphelendiği kişilerin fotoğraflarını Narin Muhammet'e gösterdi. Şüpheli kendisine gösterilen 25 teröristi daha tespit etti. Yapılan teşhis üzerine savcılık 25 kişi hakkında daha soruşturma başlattı.