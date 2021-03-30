PKK'nın suikastçısı yakalandı! İstanbul'da eylem yapacaktı! İnfazcıları tek tek ifşa etti...

Türkiye'nin sınırlarının güvenliği için Suriye'de yürüttüğü Zeytindalı Harekatı öncesinde kaçak yollarla İstanbul'a gelen PKK'nın suikastçı grubunun içerisindeki terörist kıskıvrak yakalandı.
Hatay İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar kapsamında, PKK terör örgütünün suikatçı timi içerisinde yer alan kadın bir teröristin İstanbul ilinde bulunduğunu, eylem planı yaptığı belirlendi.
ÖRGÜTÜN İNTİHAR TİMİNDE GÖREVLİ
Alınan istihbarat üzerine araştırma yapan jandarma güçleri daha önceden yakalanan Ferhat M., isimli kişinin ifadesinde Narin Muhammet isimli 19 yaşındaki kadının Suriye'de örgüte bağlı bulunan köyde intihar eylemcisi olarak görev yaptığını söyledi. İfadenin ardından kolluk kuvvetleri Narin Muhammet'in herhangi bir eylem yapmadan yakalanması için harekete geçti.
HAREKETE GEÇEMEDEN TUTUKLANDI
Teröristin İstanbul Bağcılar'da bulunan bir ikamette olduğunu belirleyen emniyet güçleri operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda gözaltına alınan Narin Muhammet ifadesinde 2017 yılında Afrin bölgesinde YPG terör örgütü mensupları tarafından ailesinin tehdit edildiğini örgütte yer almadığını iddia etti. İfadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
ÖRGÜT İÇİ İNFAZ YAPANDA AYNI EKİP
Soruşturma kapsamında şüpheli hakkında bilgi veren Ferhat M., isimli kişi Narin Muhammet'in örgütle gündüzleri irtibat kurmayıp kendisini çok iyi bir şekilde gizlediğini, örgütün infaz timinin tamamen siyah giyindiğini, Muhammet'in de siyah giyinerek geceleri örgütle ters düşen eski üyelerini infaz ettiklerini anlattı.
25 ÖRGÜT ÜYESİNİ DEŞİFRE ETTİ
Savcılık yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütle ilişkisi olduğundan şüphelendiği kişilerin fotoğraflarını Narin Muhammet'e gösterdi. Şüpheli kendisine gösterilen 25 teröristi daha tespit etti. Yapılan teşhis üzerine savcılık 25 kişi hakkında daha soruşturma başlattı.
15 YIL HAPSİ İSTENİYOR
Savcılık olayla ilgili yürütülen soruşturma sonunda örgütün infaz timi içerisinde yer alan Narin Muammet hakkında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçu kapsamında 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Tutuklu bulunan örgüt üyesi ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.