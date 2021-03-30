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Giriş Tarihi: 30.3.2021 12:09

Belediyesine hibe araç desteği

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Siverek Belediyesine hibe araç desteği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince gönderilen hibe cenaze aracı, Belediyesince teslim alındı.

Bir süre önce Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, söz verdiği hibe araçları göndermeye başladı.

Aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığını da (TBB) yürüten Fatma Şahin, destek kapsamında paletli iş makinesi hibesinin ardından mobil cenaze aracı gönderdi.

Asri mezarlıkta hizmete alınan araçla birlikte 5 aracın ilçede hizmet verdiği belirtildi.

Desteğinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür eden Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Hilmi Bilgiseven, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin, Başkanımız Ayşe Çakmak'a hayırlı olsun ziyareti sırasında destek sözü vermişti ve kısa süre içinde hibe araç desteğinde bulundu. Gelen hibe araçla birlikte cenaze hizmetlerinde araç filomuzu tamamlamış olduk. Desteği için başkanımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Siverek Belediyesine hibe araç desteği
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