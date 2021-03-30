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Giriş Tarihi: 30.3.2021 16:45 Son Güncelleme: 30.3.2021 16:47

| Sözcüsü 'ten 'na sert tepki: Utanç verici bir durumdur

Son dakika | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Utanç verici bir durumdur

haberi... Sözcüsü 'ten, Kemal 'nun Cumhurbaşkanlığı makamını hedef alan sözlerine sert tepki geldi. Ömer Çelik, "Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı makamını ve devlet yönetimini "karaktersiz" diyerek seviyesiz ifadelerle hedef almasını kınıyoruz. Bu bir muhalefet biçimi değil siyasi ahlaka savaş açmaktır." dedi.

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Milli iradeyi temsil eden makamları bu şekilde hedef almak, siyasi karakter kavramının ne olduğu konusunda bilgisizliğin beyan edilmesidir. Devlet yönetimi hakkında bu şekilde konuşanların siyasi ahlak konusunda en temel derslere ihtiyacı vardır." ifadelerini kullandı.

UTANÇ VERİCİ BİR DURUMDUR

Ömer Çelik, "Türkiye'nin hasımlarına ve teröre tek kelime etmeyen, bilakis hasımlarının dilini ve argümanlarını Türkçe seslendirenlerin, ülkemizin milli siyasetini yürüten Cumhurbaşkanlığı makamını kendilerine hedef bellemiş olması bir utanç verici bir durumdur..." dedi.

SİYASİ MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ

Çelik, "Milli iradeyi temsil eden makamları bu şekilde hedef alanlarla siyasi mücadelemizi sürdüreceğiz. Dışardaki kara propaganda merkezlerinin diliyle milletin Cumhurbaşkanına saldıranlarla mücadelemiz daha da güçlenerek sürecek."

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Son dakika | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Utanç verici bir durumdur
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