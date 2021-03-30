Son dakika | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Utanç verici bir durumdur

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Milli iradeyi temsil eden makamları bu şekilde hedef almak, siyasi karakter kavramının ne olduğu konusunda bilgisizliğin beyan edilmesidir. Devlet yönetimi hakkında bu şekilde konuşanların siyasi ahlak konusunda en temel derslere ihtiyacı vardır." ifadelerini kullandı.
UTANÇ VERİCİ BİR DURUMDUR
Ömer Çelik, "Türkiye'nin hasımlarına ve teröre tek kelime etmeyen, bilakis hasımlarının dilini ve argümanlarını Türkçe seslendirenlerin, ülkemizin milli siyasetini yürüten Cumhurbaşkanlığı makamını kendilerine hedef bellemiş olması bir utanç verici bir durumdur..." dedi.
SİYASİ MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ
Çelik, "Milli iradeyi temsil eden makamları bu şekilde hedef alanlarla siyasi mücadelemizi sürdüreceğiz. Dışardaki kara propaganda merkezlerinin diliyle milletin Cumhurbaşkanına saldıranlarla mücadelemiz daha da güçlenerek sürecek."
Türkiye'nin hasımlarına ve teröre tek kelime etmeyen, bilakis hasımlarının dilini ve argümanlarını Türkçe seslendirenlerin, ülkemizin milli siyasetini yürüten Cumhurbaşkanlığı makamını kendilerine hedef bellemiş olması bir utanç verici bir durumdur...— Ömer Çelik (@omerrcelik) March 30, 2021