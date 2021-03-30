Son dakika | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Utanç verici bir durumdur

UTANÇ VERİCİ BİR DURUMDUR

Ömer Çelik, "Türkiye'nin hasımlarına ve teröre tek kelime etmeyen, bilakis hasımlarının dilini ve argümanlarını Türkçe seslendirenlerin, ülkemizin milli siyasetini yürüten Cumhurbaşkanlığı makamını kendilerine hedef bellemiş olması bir utanç verici bir durumdur..." dedi.

SİYASİ MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ

Çelik, "Milli iradeyi temsil eden makamları bu şekilde hedef alanlarla siyasi mücadelemizi sürdüreceğiz. Dışardaki kara propaganda merkezlerinin diliyle milletin Cumhurbaşkanına saldıranlarla mücadelemiz daha da güçlenerek sürecek."