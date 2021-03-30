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Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk (renk) haritası
Giriş Tarihi: 30.3.2021 06:59 Son Güncelleme: 30.3.2021 07:06

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk (renk) haritası

Eda IŞIK Eda IŞIK
Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk renk haritası

Son dakika haberi: Başkan yeni tedbirleri, yeni risk haritasını ve illerin yeni renk tablosunu açıkladı. 30 bine dayanan vakalarının ciddiyeti risk ve renk haritasında ortaya çıktı. Buna göre Başkan Erdoğan, yeni Kovid-19 risk haritasını açıklarken şu kritik ifadeleri kullandı. Çok yüksek riskli grubu temsil eden kırmızı kategorideki iller, nüfusumuzun yüzde 80'ini temsil eden 58 şehre ulaşmıştır. Kırmızı kategorideki illerde, pazar günü uygulanan kısıtlama artık cumartesi ve pazar olarak sürecektir. İşte kritik iller 12 maddede yeni tedbirler ve il il tam liste

Dün gerçekleştirilen kabine toplantısında alınan çok önemli son dakika kararlarını Başkan akşam saatlerinde resmen açıkladı ve koronavirüste kötüye giden tablo tedbirlerde de 81 ilde tüm Türkiye'yi geriye döndürdü. Erdoğan yeni Kovid-19 risk ve renk haritasını açıklarken il il yeni tedbirleri de ilan etti. Çok yüksek riskli grubu temsil eden kırmızı kategorideki iller, nüfusumuzun yüzde 80'ine karşılık gelen tam 58 şehre ulaştı. Kırmızı kategorideki illerde, pazar günü uygulanan kısıtlama artık cumartesi ve pazar olarak devam edecek.

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk renk haritası

SON DAKİKA YENİ TEDBİRLER 12 MADDE

Başkan yeni tedbirleri 12 maddede açıklarken kısıtlamalar içerisinde en dikkat çekeni tüm Türkiye'de geri gelen sokağa çıkma yasağı ve yeni risk haritasında öne çıkan 58 kırmızı ildeki hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması oldu. İşte il il Sağlık Bakanlığı verilerine göre hazırlanan ve kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'ın açıkladığı yeni renk tablosu ve risk haritası

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk renk haritası

58 KIRMIZI, 12 TURUNCU, 10 SARI, 1 MAVİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerin son durumunu gösteren Kovid-19 risk haritası için "Virüs gücünü kaybetmiş değil. Bu haritayı maviye çevirmek elimizde. Aşı programı, toplum bağışıklığını sağlayana kadar mücadele etmeliyiz. Zor olanı aştık, kolay olanı kaybetmeyelim" ifadesini kullandı.

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk renk haritası

Buna göre, Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 58 şehir, çok yüksek risk grubunu içeren kırmızı kategoride yer aldı. Daha önce mavi renk ile düşük risk kategorisinde yer alan Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Hakkari, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı ve Iğdır'ın haritadaki rengi değişti.

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk renk haritası

Yalnızca Şırnak'ın rengi düşük riski temsil eden mavide kaldı. Marmara Bölgesi'ndeki tüm iller kırmızı renge bürünürken, Ege Bölgesi'nde sarı renk ile orta risk grubundaki Uşak, turuncu renkle yüksek risk grubunda Manisa, Denizli ve Afyonkarahisar dışındaki iller kırmızı renkli çok yüksek risk grubunda yer aldı.

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk renk haritası

Akdeniz Bölgesi'nde turuncu renk ile yüksek risk grubundaki Burdur, Adana, Kahramanmaraş ve Hatay dışındaki iller kırmızı renkte belirtildi.

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk renk haritası

İç Anadolu Bölgesi'nde yalnızca Kırşehir turuncu renk ile yüksek risk grubunda yer alırken, diğer tüm iller çok yüksek risk grubunda sayıldı. Karadeniz Bölgesi'nin tamamı kırmızı renkte kaldı.

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk renk haritası

Başkan dün kabine toplantısına başkanlık etti. Külliye'de yaklaşık 3.5 saat süren toplantının ardından millete seslenen Erdoğan, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulanacak ek önlemlerle ilgili son dakika açıklamalarda bulundu:

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk renk haritası

Salgınla mücadelede en önemli araçlardan biri olan aşılama çalışmalarında oldukça ileri seviyedeyiz.
Şartların el verdiği her durumda normalleşme adımlarını atarak kısıtlamalardan bunalan milletimize nefes aldırmaya, sıkıntı yaşayan esnafımıza yol açmaya çalışıyoruz.
Özellikle salgının tedbirleri hususunda herkesin polisi kendi vicdanı ve aklı olmak mecburiyetindedir. Vaka, hasta ve vefat sayılarının artması, bizi mevcut uygulamaları gözden geçirmeye mecbur bırakmaktadır.

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk renk haritası

Aşılamada ileri yaşlardan başlayarak 15 milyona ulaşmamızın etkilerini sahada görmeye başladık. Bu sayede ileri yaş gruplarının vaka, hasta ve yoğun bakım rakamları içindeki oranları belirgin şekilde azaldı.
Çok yüksek riskli grubu teşkil eden kırmızı kategorideki illerimizin sayısı, nüfusumuzun yüzde 80'ini teşkil eden 58 şehre ulaşmıştır.
Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecek.

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk renk haritası

Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirlenen kurallara uygun şekilde çalışabilecek.
Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir.
Vaka, hasta ve ölüm sayılarını insani ve ticari ilişkilerde olduğumuz ülkelerden hızlı düşüremezsek küresel normalleşmenin gerisinde kalırız.

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk renk haritası

NİKAHA KATILIM MUAF OLACAK

Bu arada İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelgede, çok yüksek riskli illerde sokağa çıkma kısıtlamasının cuma 21.00'de başlayıp pazartesi 05.00'te biteceği vurgulandı. Bu hafta sonu (3-4 Nisan) için önceden tarih alınmış nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlere katılacakların kısıtlamadan muaf tutulacağı kaydedildi. Milli Eğitim Bakanlığı da yüz yüze ve uzaktan eğitime il bazlı alınacak kararlarla devam edileceğini bildirdi. İlkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitime daha önce açıklandığı şekilde devam edeceği belirtildi.

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk renk haritası

TOPLU İFTAR VE SAHUR YAPILAMAYACAK

Ramazan ayında fedakârlık yapacağız.
Ramazan boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilmeyecek.
Bu mübarek ay boyunca, ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız.

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk renk haritası

ÖDEME YAPILACAK

Sadece ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmelerin hizmetleri paket servisle sınırlandırılacaktır.
Nisan ve mayıs aylarında normalleşme ve ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarımızın da prim yüklerini üstlenecek ve ayrıca bunlara kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapacağız.

İŞTE BUGÜN İTİBARIYLA GEÇERLİ OLACAK İL İL YENİ RENKLER

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk renk haritası

01 Adana

Renk tablosundaki yeri: Turuncu
Risk haritasındaki kodu: 3

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk renk haritası

02 Adıyaman

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk renk haritası

03 Afyon

Renk tablosundaki yeri: Turuncu
Risk haritasındaki kodu: 3

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk renk haritası

04 Ağrı

Renk tablosundaki yeri: Turuncu
Risk haritasındaki kodu: 3

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk renk haritası

05 Amasya

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk renk haritası

06 Ankara

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk renk haritası

07 Antalya

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk renk haritası

08 Artvin

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk renk haritası

09 Aydın

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk renk haritası

10 Balıkesir

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk renk haritası

11 Bilecik

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk renk haritası

12 Bingöl

Renk tablosundaki yeri: Turuncu
Risk haritasındaki kodu: 3

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk renk haritası

13 Bitlis

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk renk haritası

14 Bolu

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk renk haritası

15 Burdur

Renk tablosundaki yeri: Turuncu
Risk haritasındaki kodu: 3

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk renk haritası

16 Bursa

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk renk haritası

17 Çanakkale

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk renk haritası

18 Çankırı

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk renk haritası

19 Çorum

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk renk haritası

20 Denizli

Renk tablosundaki yeri: Turuncu
Risk haritasındaki kodu: 3

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk renk haritası

21 Diyarbakır

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk renk haritası

22 Edirne

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk renk haritası

23 Elazığ

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk renk haritası

24 Erzincan

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk renk haritası

25 Erzurum

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk renk haritası

26 Eskişehir

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk renk haritası

27 Gaziantep

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk renk haritası

28 Giresun

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk renk haritası

29 Gümüşhane

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk renk haritası

30 Hakkari

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk renk haritası

31 Hatay

Renk tablosundaki yeri: Turuncu
Risk haritasındaki kodu: 3

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk renk haritası

32 Isparta

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk renk haritası

33 İçel (Mersin)

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk renk haritası

34 İstanbul

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk renk haritası

35 İzmir

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk renk haritası

36 Kars

Renk tablosundaki yeri: Turuncu
Risk haritasındaki kodu: 3

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk renk haritası

37 Kastamonu

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk renk haritası

38 Kayseri

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk renk haritası

39 Kırklareli

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk renk haritası

40 Kırşehir

Renk tablosundaki yeri: Turuncu
Risk haritasındaki kodu: 3

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk renk haritası

41 Kocaeli

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk renk haritası

42 Konya

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk renk haritası

43 Kütahya

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk renk haritası

44 Malatya

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk renk haritası

45 Manisa

Renk tablosundaki yeri: Turuncu
Risk haritasındaki kodu: 3

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk renk haritası

46 Kahramanmaraş

Renk tablosundaki yeri: Turuncu
Risk haritasındaki kodu: 3

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk renk haritası

47 Mardin

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk renk haritası

48 Muğla

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk renk haritası

49 Muş

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk renk haritası

50 Nevşehir

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk renk haritası

51 Niğde

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk renk haritası

52 Ordu

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk renk haritası

53 Rize

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk renk haritası

54 Sakarya

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk renk haritası

55 Samsun

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk renk haritası

56 Siirt

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk renk haritası

57 Sinop

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk renk haritası

58 Sivas

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk renk haritası

59 Tekirdağ

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk renk haritası

60 Tokat

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk renk haritası

61 Trabzon

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk renk haritası

62 Tunceli

Renk tablosundaki yeri: Turuncu
Risk haritasındaki kodu: 3

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk renk haritası

63 Şanlıurfa

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk renk haritası

64 Uşak

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk renk haritası

65 Van

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk renk haritası

66 Yozgat

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk renk haritası

67 Zonguldak

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk renk haritası

68 Aksaray

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk renk haritası

69 Bayburt

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk renk haritası

70 Karaman

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk renk haritası

71 Kırıkkale

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk renk haritası

72 Batman

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk renk haritası

73 Şırnak

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk renk haritası

74 Bartın

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk renk haritası

75 Ardahan

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk renk haritası

76 Iğdır

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk renk haritası

77 Yalova

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk renk haritası

78 Karabük

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk renk haritası

79 Kilis

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk renk haritası

80 Osmaniye

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk renk haritası

81 Düzce

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk renk haritası

İşte 58 ilin kırmızı kategoriye geçiş yaptığı ve Başkan 'ın kabine kararlarıyla birlikte açıkladığı yeni risk ve renk haritası.

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Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk (renk) haritası
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