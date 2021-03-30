Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk (renk) haritası

Dün gerçekleştirilen kabine toplantısında alınan çok önemli son dakika kararlarını Başkan Recep Tayyip Erdoğan akşam saatlerinde resmen açıkladı ve koronavirüste kötüye giden tablo tedbirlerde de 81 ilde tüm Türkiye'yi geriye döndürdü. Erdoğan yeni Kovid-19 risk ve renk haritasını açıklarken il il yeni tedbirleri de ilan etti. Çok yüksek riskli grubu temsil eden kırmızı kategorideki iller, nüfusumuzun yüzde 80'ine karşılık gelen tam 58 şehre ulaştı. Kırmızı kategorideki illerde, pazar günü uygulanan kısıtlama artık cumartesi ve pazar olarak devam edecek.
SON DAKİKA YENİ TEDBİRLER 12 MADDE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni tedbirleri 12 maddede açıklarken kısıtlamalar içerisinde en dikkat çekeni tüm Türkiye'de geri gelen sokağa çıkma yasağı ve yeni risk haritasında öne çıkan 58 kırmızı ildeki hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması oldu. İşte il il Sağlık Bakanlığı verilerine göre hazırlanan ve kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'ın açıkladığı yeni renk tablosu ve risk haritası
58 KIRMIZI, 12 TURUNCU, 10 SARI, 1 MAVİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerin son durumunu gösteren Kovid-19 risk haritası için "Virüs gücünü kaybetmiş değil. Bu haritayı maviye çevirmek elimizde. Aşı programı, toplum bağışıklığını sağlayana kadar mücadele etmeliyiz. Zor olanı aştık, kolay olanı kaybetmeyelim" ifadesini kullandı.
Buna göre, Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 58 şehir, çok yüksek risk grubunu içeren kırmızı kategoride yer aldı. Daha önce mavi renk ile düşük risk kategorisinde yer alan Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Hakkari, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı ve Iğdır'ın haritadaki rengi değişti.
Yalnızca Şırnak'ın rengi düşük riski temsil eden mavide kaldı. Marmara Bölgesi'ndeki tüm iller kırmızı renge bürünürken, Ege Bölgesi'nde sarı renk ile orta risk grubundaki Uşak, turuncu renkle yüksek risk grubunda Manisa, Denizli ve Afyonkarahisar dışındaki iller kırmızı renkli çok yüksek risk grubunda yer aldı.
Akdeniz Bölgesi'nde turuncu renk ile yüksek risk grubundaki Burdur, Adana, Kahramanmaraş ve Hatay dışındaki iller kırmızı renkte belirtildi.
İç Anadolu Bölgesi'nde yalnızca Kırşehir turuncu renk ile yüksek risk grubunda yer alırken, diğer tüm iller çok yüksek risk grubunda sayıldı. Karadeniz Bölgesi'nin tamamı kırmızı renkte kaldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün kabine toplantısına başkanlık etti. Külliye'de yaklaşık 3.5 saat süren toplantının ardından millete seslenen Erdoğan, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulanacak ek önlemlerle ilgili son dakika açıklamalarda bulundu:
Salgınla mücadelede en önemli araçlardan biri olan aşılama çalışmalarında oldukça ileri seviyedeyiz.
Şartların el verdiği her durumda normalleşme adımlarını atarak kısıtlamalardan bunalan milletimize nefes aldırmaya, sıkıntı yaşayan esnafımıza yol açmaya çalışıyoruz.
Özellikle salgının tedbirleri hususunda herkesin polisi kendi vicdanı ve aklı olmak mecburiyetindedir. Vaka, hasta ve vefat sayılarının artması, bizi mevcut uygulamaları gözden geçirmeye mecbur bırakmaktadır.
Aşılamada ileri yaşlardan başlayarak 15 milyona ulaşmamızın etkilerini sahada görmeye başladık. Bu sayede ileri yaş gruplarının vaka, hasta ve yoğun bakım rakamları içindeki oranları belirgin şekilde azaldı.
Çok yüksek riskli grubu teşkil eden kırmızı kategorideki illerimizin sayısı, nüfusumuzun yüzde 80'ini teşkil eden 58 şehre ulaşmıştır.
Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecek.
Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirlenen kurallara uygun şekilde çalışabilecek.
Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir.
Vaka, hasta ve ölüm sayılarını insani ve ticari ilişkilerde olduğumuz ülkelerden hızlı düşüremezsek küresel normalleşmenin gerisinde kalırız.
NİKAHA KATILIM MUAF OLACAK
Bu arada İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelgede, çok yüksek riskli illerde sokağa çıkma kısıtlamasının cuma 21.00'de başlayıp pazartesi 05.00'te biteceği vurgulandı. Bu hafta sonu (3-4 Nisan) için önceden tarih alınmış nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlere katılacakların kısıtlamadan muaf tutulacağı kaydedildi. Milli Eğitim Bakanlığı da yüz yüze ve uzaktan eğitime il bazlı alınacak kararlarla devam edileceğini bildirdi. İlkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitime daha önce açıklandığı şekilde devam edeceği belirtildi.
TOPLU İFTAR VE SAHUR YAPILAMAYACAK
Ramazan ayında fedakârlık yapacağız.
Ramazan boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilmeyecek.
Bu mübarek ay boyunca, ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız.
ÖDEME YAPILACAK
Sadece ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmelerin hizmetleri paket servisle sınırlandırılacaktır.
Nisan ve mayıs aylarında normalleşme ve ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarımızın da prim yüklerini üstlenecek ve ayrıca bunlara kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapacağız.
İŞTE BUGÜN İTİBARIYLA GEÇERLİ OLACAK İL İL YENİ RENKLER
01 Adana
Renk tablosundaki yeri: Turuncu
Risk haritasındaki kodu: 3
02 Adıyaman
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
03 Afyon
Renk tablosundaki yeri: Turuncu
Risk haritasındaki kodu: 3
04 Ağrı
Renk tablosundaki yeri: Turuncu
Risk haritasındaki kodu: 3
05 Amasya
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
06 Ankara
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
07 Antalya
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
08 Artvin
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
09 Aydın
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
10 Balıkesir
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
11 Bilecik
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
12 Bingöl
Renk tablosundaki yeri: Turuncu
Risk haritasındaki kodu: 3
13 Bitlis
14 Bolu
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
15 Burdur
Renk tablosundaki yeri: Turuncu
Risk haritasındaki kodu: 3
16 Bursa
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
17 Çanakkale
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
18 Çankırı
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
19 Çorum
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
20 Denizli
Renk tablosundaki yeri: Turuncu
Risk haritasındaki kodu: 3
21 Diyarbakır
22 Edirne
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
23 Elazığ
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
24 Erzincan
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
25 Erzurum
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
26 Eskişehir
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
27 Gaziantep
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
28 Giresun
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
29 Gümüşhane
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
30 Hakkari
31 Hatay
Renk tablosundaki yeri: Turuncu
Risk haritasındaki kodu: 3
32 Isparta
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
33 İçel (Mersin)
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
34 İstanbul
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
35 İzmir
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
36 Kars
Renk tablosundaki yeri: Turuncu
Risk haritasındaki kodu: 3
37 Kastamonu
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
38 Kayseri
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
39 Kırklareli
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
40 Kırşehir
Renk tablosundaki yeri: Turuncu
Risk haritasındaki kodu: 3
41 Kocaeli
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
42 Konya
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
43 Kütahya
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
44 Malatya
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
45 Manisa
Renk tablosundaki yeri: Turuncu
Risk haritasındaki kodu: 3
46 Kahramanmaraş
Renk tablosundaki yeri: Turuncu
Risk haritasındaki kodu: 3
50 Nevşehir
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
51 Niğde
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
52 Ordu
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
53 Rize
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
54 Sakarya
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
55 Samsun
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
56 Siirt
57 Sinop
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
58 Sivas
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
59 Tekirdağ
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
60 Tokat
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
61 Trabzon
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
65 Van
66 Yozgat
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
67 Zonguldak
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
68 Aksaray
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
69 Bayburt
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
70 Karaman
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
74 Bartın
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
75 Ardahan
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
76 Iğdır
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
77 Yalova
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
78 Karabük
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
79 Kilis
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
80 Osmaniye
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
81 Düzce
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
İşte 58 ilin kırmızı kategoriye geçiş yaptığı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine kararlarıyla birlikte açıkladığı yeni risk ve renk haritası.