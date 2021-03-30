Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk (renk) haritası

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni tedbirleri, yeni risk haritasını ve illerin yeni renk tablosunu açıkladı. 30 bine dayanan koronavirüs vakalarının ciddiyeti risk ve renk haritasında ortaya çıktı. Buna göre Başkan Erdoğan, yeni Kovid-19 risk haritasını açıklarken şu kritik ifadeleri kullandı. Çok yüksek riskli grubu temsil eden kırmızı kategorideki iller, nüfusumuzun yüzde 80'ini temsil eden 58 şehre ulaşmıştır. Kırmızı kategorideki illerde, pazar günü uygulanan kısıtlama artık cumartesi ve pazar olarak sürecektir. İşte kritik iller 12 maddede yeni tedbirler ve il il tam liste

Dün gerçekleştirilen kabine toplantısında alınan çok önemli son dakika kararlarını Başkan Recep Tayyip Erdoğan akşam saatlerinde resmen açıkladı ve koronavirüste kötüye giden tablo tedbirlerde de 81 ilde tüm Türkiye'yi geriye döndürdü. Erdoğan yeni Kovid-19 risk ve renk haritasını açıklarken il il yeni tedbirleri de ilan etti. Çok yüksek riskli grubu temsil eden kırmızı kategorideki iller, nüfusumuzun yüzde 80'ine karşılık gelen tam 58 şehre ulaştı. Kırmızı kategorideki illerde, pazar günü uygulanan kısıtlama artık cumartesi ve pazar olarak devam edecek.