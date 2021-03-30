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Giriş Tarihi: 30.3.2021 09:51 Son Güncelleme: 30.3.2021 10:07

: Eren-12 Güleşli Operasyonu başladı!

Son dakika: Eren-12 Güleşli Operasyonu başladı!

haberine göre; İçişleri Bakanlığınca, Şırnak ve Siirt'te 1317 personelin katılımıyla "Eren-12 Güleşli Operasyonu" başlatıldı. Operasyona 83 tim, bin 317 personel katıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan Eren Operasyonları kapsamında 75 işbirlikçi yakalandı, 421 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi." denildi.

İçişleri Bakanlığı, Eren operasyonlarına bir yenisini ekledi. Şırnak ve Siirt İllerinde başlatılan operasyona bin 317 personel, 83 tim katıldı. Operasyona, 'Güleşli' adı verildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN OPERASYON AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak ve Siirt İllerinde "EREN-12 GÜLEŞLİ" Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1.317) personel [(83) operasyonel tim] görev alıyor.



Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan Eren Operasyonları kapsamında 75 işbirlikçi yakalandı, 421 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

EREN OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

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Son dakika: Eren-12 Güleşli Operasyonu başladı!
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