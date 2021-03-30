SON DAKİKA HABERİ: İzmir’de 37 kişinin öldüğü Rızabey Apartmanı’nın mimarı da tutuklandı

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen depremde Rızabey Apartmanı yıkılmış, apartmanın yıkılmasıyla birlikte 37 kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi ise yaralanmıştı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Rızabey Apartmanı'nın yapı müteahhidi Hasan Hüseyin Özkan depremin ardından gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.