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Giriş Tarihi: 30.3.2021 18:51 Son Güncelleme: 30.3.2021 19:12

Son dakika: İstanbul'da halı saha ve yüzme havuzları açıldı

SON DAKİKA HABERİ: İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan karara göre; HES koduyla birlikte seyirci-refakatçi-misafir alınmaması kaydıyla 09.00-19.00 saatleri arasında halı saha ve yüzme havuzları çalışabilecek.