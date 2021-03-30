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Giriş Tarihi: 30.3.2021 17:32 Son Güncelleme: 30.3.2021 17:33

Son dakika: Kadın hakime duruşmada sözlü şiddet

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Son dakika: Kadın hakime duruşmada sözlü şiddet

İstanbul 9. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen bir davada davacı vekili olarak katılan Avukat , duruşma salonunda kadın hakime yönelik sözlü şiddette bulundu. Duruşma tutanaklarına geçen o anlar sonrası Avukat Çıtak hakkında hem adli hem de idari soruşturma başlatılması talep edildi.

İstanbul 9. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen bir davada garip anlar yaşandı.

Duruşma esnasında sözlü yargılamaya geçildiği an davacı vekili sıfatıyla mahkemede yer alan Avukat Aker Çıtak agresif hareketlerde bulundu.

Duruşma tutanağına göre, hakimin reddini isteyen Avukat Çıtak, kürsüye giderek el hareketleri ile yüksek sesle savunma yapmaya devam etti. Yerine geçmesi için uyarılan Çıtak, yerine geçmeyerek agresif şekilde savunmasını sürdürdü.

HAKİME AĞIR HAKARET

Yerine geçmesi konusunda tekrar tekrar uyarılan Çıtak, bu kez yerine geçtiği sırada 'Sizin yaptığınız işi sinkaf edeyim' şeklinde hakarette bulunduğu kaydedildi. Salona güvenlik görevlilerinin gelmesiyle Çıtak'ın sakinleştiği ifade edildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Mahkeme hakimi tutanağın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Baro Başkanlığı'na tebliğ edilerek müteakip işlemlerin yapılmasına hükmetti. Öte yandan Cumhuriyet Başsavcılığı'na da suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

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Son dakika: Kadın hakime duruşmada sözlü şiddet
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