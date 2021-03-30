Son dakika | Mehmet Soysüren'in öldürüldüğü ve PKK'nın 2 yıl sakladığı ortaya çıktı

Savcılık 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçu kapsamında 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Diğer taraftan, zanlının, kendisine gösterilen 25 teröristi daha tespit ettiği ve yapılan teşhis üzerine savcılığın 25 kişi hakkında soruşturma başlattığı öğrenildi.