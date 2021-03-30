Suyumuzu savunmak vatanımızı savunmaktır

CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan dün, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 1. Su Şûrası Lansmanı ve 363 DSİ Tesisi Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan şunları söyledi:Toplumumuzdaki yaygın kanaatin aksine su zengini bir ülke de değiliz. Bilakis kişi başına kullanılabilir su miktarı dikkate alındığında su stresi çeken bir ülkeyiz.Suyumuzu korumak ile vatanımızı korumak arasında mahiyet itibarıyla hiçbir fark yoktur. İçme ve sulama suyuyla ilgili kayıp-kaçak oranlarını düşünmeliyiz. Bireysel tasarrufu teşvik etmeliyiz. Su kaynaklarımızı, kirlilikten ve diğer olumsuz etkilerden korumalıyız.2007'de yaşanan büyük kuraklıktan sonra 81 vilayet için İçme Suyu Eylem Planı hazırladık. Şehirlerin 2040, 2050, hatta 2071'e kadar olan içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarını planladık. 262 içme suyu tesisi ile 41 milyon vatandaşa yıllık 2 milyar 700 milyon metreküp ilave içme ve kullanma suyu temin ettik. 26 adet yeraltı barajı inşa ettik. 2023'e kadar tamamlanan yeraltı barajı sayısını 150'ye yükselteceğiz.Hedeflerimize daha hızlı ulaşabilmek ve su yönetimindeki yetki çatışmalarını önlemek amacıyla Meclis'te bir su kanunu hazırlıyoruz. Şûra zeminindeyapılacak çalışmalar bu kanunun şekillenmesine katkı sağlayacak.Salgın ve meteorolojik kuraklığa rağmen tarımsal üretimde Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırdık. Geçen yıl tarım sektörümüz yüzde 4.8 büyüme oranına ulaştı. Tarımsal hasılamız ise bir önceki yıla göre yüzde 20 artarak 334 milyar liraya yükseldi. Tarımsal hasılada Avrupa'daki liderliğimiz devam ediyor. Geçtiğimiz yıl tarım ve gıda ürünleri ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 5 artarak 21 milyar dolara ulaştı."Çiftçileri unuttunuz, çiftçilere bakmadınız" diyen birileri var ya bakın ben buradan resmi rakam veriyorum. Bu yıl üreticilerimize toplam 24 milyar lira tarımsal destek sağlayacağız.Başkan Erdoğan'ın 64 ilde açılışını yaptığı 363 tesisin toplam yatırım tutarı 5.2 milyar lirayı bulurken, tesisler arasında baraj ve göletlerden içme suyu tesislerine, sulama yatırımlarından taşkın koruma tesislerine kadar çok sayıda proje yer aldı. Erdoğan Bartın, Van ve Kütahya'daki açılışlara video konferansla bağlandı. Van'ın Erciş ilçesinde Morgedik İçme Suyu Arıtma Tesisi açılışında Vali Mehmet Emin Bilmez, tesisin 38 milyon 176 bin liraya mal olduğunu ve Erciş ilçesinin 2045 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacağını söyledi. Bartın Ulus Deresi ve Çerçi Deresi Taşkın Koruma Tesisi, Bartın TOKİ Köprüsü ile 3 taşkın koruma tesisi hizmete açıldı. Vali Sinan Güner, tesisin 19 milyon liraya mal olduğunu söyledi. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Karacakaş Göleti ile 2 bin 380 dekar zirai arazi sulanacak. Vali Ali Çelik, "Temelden 26 metre yüksekliğe sahip. 1 milyon 90 bin metreküp suyun depolanması mümkün" dedi. Ankara Bala'da 45 milyon lira yatırımla Çavuşlu Göleti, Gaziantep Islahiye'de 49.5 milyon lira yatırımla Güneş Göleti hizmete alındı.