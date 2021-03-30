Terörle mücadele kararlılıkla sürüyor

Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamada; "Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı olarak halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde 2021 yılının ilk üç ayında icra edilen Terörle Mücadele faaliyetleri kapsamında; PKK/KCK terör örgütü tarafından kullanıldığı değerlendirilen 9 adet malzeme deposu bulunmuş, bu depolarda yaşam malzemesi, silah ve mühimmat ele geçirilmiş, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet suçundan 12 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılarak, 9 şüpheli tutuklanmış, 3 şüpheli şahsın ise yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartı ile tutuksuz olarak yargılanmasına devam edilmektedir. Sosyal Medya üzerinden PKK/KCK Terör Örgütü Propagandası yapan 4 şahıs hakkında yasal işlem yapılmış, FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan 3, DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan 1 şahıs yakalanmıştır." şeklinde ifade edildi.