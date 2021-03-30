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Giriş Tarihi: 30.3.2021 12:10

Terörle mücadele kararlılıkla sürüyor

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Terörle mücadele kararlılıkla sürüyor

İl Jandarma komutanlığı tarafından 2021 yılının ilk üç ayı içinde yapılan operasyonlar hakkında bilgi verilirken, terörle mücadelenin kararlılıkla devam edileceği belirtildi.

Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamada; "Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı olarak halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde 2021 yılının ilk üç ayında icra edilen Terörle Mücadele faaliyetleri kapsamında; PKK/KCK terör örgütü tarafından kullanıldığı değerlendirilen 9 adet malzeme deposu bulunmuş, bu depolarda yaşam malzemesi, silah ve mühimmat ele geçirilmiş, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet suçundan 12 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılarak, 9 şüpheli tutuklanmış, 3 şüpheli şahsın ise yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartı ile tutuksuz olarak yargılanmasına devam edilmektedir. Sosyal Medya üzerinden PKK/KCK Terör Örgütü Propagandası yapan 4 şahıs hakkında yasal işlem yapılmış, FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan 3, DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan 1 şahıs yakalanmıştır." şeklinde ifade edildi.

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Terörle mücadele kararlılıkla sürüyor
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