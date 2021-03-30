Yerli aşının aylık üretimi ne kadar olacak? Koçak Farma Genel Müdür Yardımcısı Cem Koçak'tan flaş açıklamalar

Süreç bu şekilde devam edecek. Faz-3 çalışması tamamlandıktan sonra da acil kullanım onayı ile beraber piyasaya vermiş olacağız." ifadelerini kullandı.

A Haber yerli aşının üretildiği tesiste

AŞININ ÜRETİM KAPASİTESİ NE OLACAK?

"Biz burada iki farklı aşı üretiyoruz. Birincisi Faz-1 aşamasına geçen kendi aşımız, diğer aşı da şu an Faz-2 aşamasında olan Kayseri Erciyes Üniversitesi'nin aşısı." diyen Cem Koçak, yerli aşının üretim kapasitesinin aylık 10 milyon doz olacağını ve bu kapasiteyi daha sonra artırmayı planladıklarını söyledi.