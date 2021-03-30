Yerli aşının aylık üretimi ne kadar olacak? Koçak Farma Genel Müdür Yardımcısı Cem Koçak'tan flaş açıklamalar

Yerli aşı çalışmalarına ilişkin A Haber ekranlarına özel açıklamalarda bulunan Koçak Farma Genel Müdür Yardımcısı Cem Koçak, ürettikleri inaktif koronavirüs aşı adayının hayvan deneylerini tamamladığını belirterek, "Geçen hafta itibariyle Faz-1 çalışmasına başladık. Faz-1 çalışması tamamlandıktan sonra mayıs ayı itibariyle Faz-2 çalışmasına başlanacak.
Süreç bu şekilde devam edecek. Faz-3 çalışması tamamlandıktan sonra da acil kullanım onayı ile beraber piyasaya vermiş olacağız." ifadelerini kullandı.
A Haber yerli aşının üretildiği tesiste
AŞININ ÜRETİM KAPASİTESİ NE OLACAK?
"Biz burada iki farklı aşı üretiyoruz. Birincisi Faz-1 aşamasına geçen kendi aşımız, diğer aşı da şu an Faz-2 aşamasında olan Kayseri Erciyes Üniversitesi'nin aşısı." diyen Cem Koçak, yerli aşının üretim kapasitesinin aylık 10 milyon doz olacağını ve bu kapasiteyi daha sonra artırmayı planladıklarını söyledi.
Koçak Farma Genel Müdür Yardımcısı Cem Koçak, şu ifadeleri kullandı:
"Kendi ürettiğimiz aşı da, Faz-1 çalışmalarının nisan ya da mayıs ayında bitmesi bekleniyor. Daha sonra Faz-2 çalışmalarına mayıs ayında başlayıp eylül-ekim ayında da Faz-3 çalışmalarını tamamlayıp acil kullanım onayı alınmış olarak aşıyı piyasaya verme şansımız olur.