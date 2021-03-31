48 noktada mikroplastik kirliliği araştırması! En riskli bölge haliç çıktı

Yıldız Teknik Üniversitesi'nin 'Mikroplastik Kirliliği Projesi', Marmara Denizinin daha temiz bir hale gelmesi için devam ediyor. 2019 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada plastik poşet kirliliğine vurgu yapması, dünyada ciddi bir çevre problemi olarak dikkat çeken 'mikroplastik kirliliği'nin İstanbul kıyılarındaki durumunu araştırma fikrini ortaya çıkarttı.





48 İSTASYONDA İNCELEME VAR

Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Hanife Sarı Erkan ve Prof. Dr. Güleda Engin tarafından yürütülen TÜBİTAK projesinde, Marmara Denizi İstanbul kıyılarında (Kadıköy-Tuzla, İstanbul Boğazı ve Yenikapı-Silivri hatlarında) marinalarda, şehir hatları iskelelerinde, denize dökülen akarsu ağızlarında ve atıksu derin deniz deşarjı yapılan toplam 48 istasyonda mikroplastik araştırması yapılıyor. Mikroplastik kirliliğine mevsimsel etkilerin tespiti amacıyla dört mevsim boyunca deniz suyu ve dip çamuru numuneleri alınıyor.

Üniversitenin Eylül 2020'de gerçekleştirdiği ilk araştırmada, İstanbul'un boğaz hattının mikroplastikler açısından ciddi şekilde kirlenmiş olduğu tespit edildi. Seçilen bazı istasyonlarda kilometre kare başına 22 bin 700 adet mikroplastik bulundu. Covid 19 pandemisinin ve kısıtlamaların en yoğun olduğu Aralık 2020'de gerçekleştirilen seferde ise pek çok istasyonda eylül ayına göre daha az sayıda mikroplastik tespit edildi. Üsküdar İskelesi'nden alınan numunenin 17 bin 530 adet/km2 mikroplastik içerdiği belirlendi.

HALİÇ EN RİSKLİ ALAN

Haliç ise Kağıthane ve Alibeyköy Derelerinin taşıdığı mikroplastik partikülleri sebebiyle Marmara Denizi için en riskli noktalardan biri olarak tespit edildi. Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümü; "Projenin ilk yılı tamamlandı. Mart 2021 ve Haziran 2021 dönemlerinde yapılacak diğer numune alma işlemleri neticesinde İstanbul kıyılarındaki mikroplastik kirliliğinin boyutu belirlenecek ve mikroplastik kirlilik haritası çıkarılacaktır" açıklamasını yaptı.



DENİZLERİN EN BÜYÜK DÜŞMANI

Boyutu 5 mm'den küçük olan parçalanmış plastiklere mikroplastik adı verilmekte. Mikroplastikler ilk olarak 1970'li yıllarda plankton numunelerindeki mikroplastiklerin keşfedilmesi ile gündeme geldi. Mikroplastikler farklı kaynaklardan denizlere ulaşabiliyor. Bunlardan ilki kozmetik, tekstil ve medikal endüstrilerinde kullanılan mikro ve nano boyutta plastikler. İkinci yol ise daha büyük ölçekli plastik atıkların deniz ortamına ulaşmasının ardından ultraviyole ışınları ve fiziksel prosesler ile daha küçük partiküllere ayrışması.



POŞETLER NEDEN ÜCRETLENDİRİLDİ?

Mikroplastikler, küçük boyutları ve düşük yoğunlukları sebebiyle denizde yaşayan planktonlar, algler, balıklar gibi organizmalar tarafından besin maddesi gibi alınmakta. Nihayetinde tükettiğimiz deniz ürünleri aracılığıyla insanlara kadar ulaşabiliyor. Yapılan çalışmalar deniz ve gölden alınan sofra tuzunda bile mikroplastik partiküllerinin bulunduğunu gösteriyor. Bu nedenle 2019 yılı Ocak ayında Türkiye'de plastik poşetlerin kullanımını azaltmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından plastik poşetler ücretlendirildi.