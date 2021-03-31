Adana Valiliği saldırısında patlayıcı temin eden terörist Mardin'de yakalandı

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucu 2016 yılında Adana Valiliği otoparkında meydana gelen patlama olayında BTÖ mensuplarına patlayıcı temin eden "H.O." yakalanarak göz altına alındı.

Adana Valiliği otoparkında 24 Kasım 2016 tarihinde bombalı aracın patlatılması sonucu 2 vatandaşımız hayatını kaybederken 33 vatandaşımız da yaralanmıştı. Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu patlama olayında kullanılan patlayıcıların H.O. isimli örgüt üyesi tarafından temin edilerek olayı gerçekleştiren teröristlere ulaştırıldığı ve eylem aşamasında da yardım ettiği tespit edildi. Ömerli İlçesi Duygulu Mahallesinde ikamet eden H.O.'nun evine jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu yakalanarak göz altına alınan H.O.'nun ayrıca PKK/KCK Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 2 suç kaydı ile arandığı öğrenildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan terör örgütü mensubunun çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildiği bildirildi.