AnadoluJet’ten dev turizm hamlesi

Türk Hava Yolları'nın başarılı markası AnadoluJet, bu yaz sezonunda turizm odaklı yurt dışı uçuşlarını artırarak Avrupa ve Orta Doğu'daki 19 yeni noktadan Antalya, Dalaman ve Bodrum'a haftalık 102 sefer düzenleyecek.



AnadoluJet, ülke turizmine katkı sağlamak amacıyla Akdeniz'in turizm başkenti Antalya'ya 11 ülke, 16 şehirden haftalık 70 frekans uçuş gerçekleştirecek.

EN FAZLA UÇUŞ ALMANYA'DAN

Hannover, Hamburg, Bremen, Köln ve Stuttgart'tan oluşan 5 nokta ile en fazla uçuş gerçekleştirilen ülke Almanya olurken; Saraybosna, Üsküp, Birmingham, Londra, Köln ve Tel Aviv'den düzenlenecek haftalık 7'şer frekansla sırayı Bosna Hersek, Makedonya, İngiltere, Sırbistan ve İsrail izleyecek.

Antalya'yi tercih etmek isteyen turistler için ayrıca Zürih, Brüksel ve Beyrut'tan 4'er, Amsterdam, Prag, Hamburg ve Hannover'den 3'er, Sofya'dan 2, Bremen ve Stuttgart'tan ise 1'er sefer icra edilecek.



AnadoluJet'in Turizm hamlesi kapsamında, Dalaman Havalimanı'na Londra Stansted ve Birmingham'dan haftalık 7'şer, Kiev'den 4, Beyrut'tan 3, Odessa ve Amsterdam'dan 2'şer olmak üzere haftalık 25 frekans uçuş planlanırken; Mavi bayraklı koylarıyla yabancı turistlerin ilgi odağı olan Bodrum Havalimanı'na ise Saraybosna, Beyrut ve Amsterdam'dan 2'şer ve Priştine'den 1 olmak üzere haftalık 7 sefer planlanacak.

ÜLKE TURİZMİMİZ UÇUŞA GEÇECEK



AnadoluJet'in turizm odaklı uçuşları ile ilgili görüşlerini bildiren Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi İlker Aycı Akdeniz bölgesinin eşsiz doğası, koyları, plajları ve konaklama imkânları ile pandemi öncesine kadar başta Avrupa ve Orta Doğu'da olmak üzere yabancı turistler için cazibe merkezi olduğunu hatırlatarak " Birlikte yaşamayı öğrendiğimiz Kovid_19 pandemisi sonrası güneş yeniden doğduğunda ise ülkemiz turizminin eskiye göre daha canlı olduğunu göreceğiz. Gerek salgınla başarılı mücadelemiz gerekse de sunduğumuz güvenli turizm olanakları ülkemizi yeni dönemde bölgenin en çok tercih edilen turizm merkezi konumuna taşıyacaktır. Bu noktada, yeni stratejisiyle kapılarını dünyaya açan AnadoluJet markamız yurt dışı uçuşlarıyla önemli bir sorumluluk üstlenecek. İnanıyoruz ki AnadoluJet'i turizmin katalizörü olarak konumlandıran yeni rotalarımız sayesinde başarılı markamız kanatlandıkça turizmimiz uçuşa geçecektir." dedi.



Türkiye'nin eşsiz güzellikteki şehirlerini keşfetmek isteyen turistler, Orta Doğu'dan Avrupa'ya geniş bir coğrafyadan icra edilecek seferler ve AnadoluJet misafirperverliğiyle seyahatlerini gerçekleştirebilecek.



AnadoluJet, 2021 yaz sezonunda uçmayı planladığı yeni rotalarının biletlerini satışa sunulurken , yılsonuna kadar alınan biletlerde cezasız değişiklik hakkı sunuyor.