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Giriş Tarihi: 31.3.2021 11:49

Atatürk büstlerine çirkin saldırıyla ilgili Başsavcılıktan açıklama

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Atatürk büstlerine çirkin saldırıyla ilgili Başsavcılıktan açıklama

’da 3 okulda Atatürk büstüne yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırıyla ilgili Başsavcılıktan açıklama geldi.

Tekirdağ'da Yeni Çiftlik Nizamettin Demirdöven İlköğretim Okulu'nda, Yeniçiftlik Belediye Ortaokulu'nda ve Opet Anadolu Lisesi'nde Atatürk büstlerine saldırı düzenlenmişti. Büstlerin üzerine çirkin ifadeler yazılırken bir büstün üzerine kova geçirildiği öne sürülmüştü.

Olayla ilgili Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açıklama yapıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Tekirdağ ili Marmaraereğlisi ilçesinde, 28.03.2021 tarihinde 3 farklı okulda, farklı zaman dilimlerinde Atatürk büstü, kaidesi ve okul duvarlarına yazı yazılması ve zarar verilmesi olayı ile ilgili olarak kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılması gereği hasıl olmuştur.

Olayın faili olduğu değerlendirilen G.D., 30 Mart 2021 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilen arama, yakalama ve gözaltı kararına istinaden yakalanarak gözaltına alınmış olup;

Soruşturma, olayın ve failin terör örgütleri ile irtibatının araştırılması amacıyla Terör, Örgütlü ve Teknik Takipli Suçlar Büromuz tarafından titizlikle yürütülmektedir."

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Atatürk büstlerine çirkin saldırıyla ilgili Başsavcılıktan açıklama
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