AYM raportörü, HDP raporunu tamamladı ilk inceleme bugün

Anayasa Mahkemesi HDP raporunu bitirdi. Rapor Anayasa Mahkemesi üyelerine dağıtıldı. Bugün davayla ilgili ilk incelemesini gerçekleştirecek AYM Genel Kurulu, iddianamenin kabul edilip edilmediğine karar verecek. Raporda, iddianamedeki bazı usuli eksiklikler sıralandı ve bu eksikliklerin giderilmesi için iddianamenin iadesi istendi. Raporda ayrıca "İddianame kabul edilirse, tedbir istemi öncelikli görüşülsün" ifadesi yer aldı. İddianamenin kabul edilmesi halinde HDP, ön savunmasını verilen sürede AYM'ye gönderecek. Parti ön savunmaya ilişkin sürenin uzatılması için Yüksek Mahkeme'ye başvuruda bulunabilecek. Ek süre talebini AYM karara bağlayacak. Parti tarafından ön savunmanın verilmesinin ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin esas hakkındakini görüşünü sunacak. Bu görüş de HDP'ye gönderilecek. Daha sonra Anayasa Mahkemesi'nce belirlenecek tarihlerde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin sözlü açıklama, HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak.