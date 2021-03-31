Ekrem İmamoğlu'ndan sosyal medya sansürü

Göreve geldiği günden bu yana AK Parti icraatlarının açılışını yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Ben yaptım' diyerek sunduğu projelerin ifşa olmaması için sansür uygulamasına başladı. Twitter hesabından yaptığı bazı paylaşımları özellikle yoruma kapattı. Sadece takip ettikleri veya bahsettiklerinin yorum yapabilmesine imkân tanıdı.

YORUMLARA KISITLAMA



İBB Başkanı'nın açılışını yaptığı projeleri sahiplenmesi, projenin tarihçesi hakkında bilgi vermeden baştan aşağı kendi yapmış gibi tanıtması, sosyal medyada da eleştiri konusu oluyordu. Bu nedenle çok sayıda vatandaş, projelerin AK Parti döneminde yapıldığını ispatlayan belge, haber ve fotoğrafları yorum kısmında paylaşıyordu. Ancak yeni dönemde artık bu yorumlara yasak getirildi. Paylaşımların yoruma kapatılması ise, siyasi intihalciliğin ifşa olmasını engellemek şeklinde yorumlandı.





YAPTIKLARI İKİ AÇILIŞ VAR



İBB Başkanının bu yönetimi İBBMeclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu tarafından da siyasi intihal olarak değerlendirilmişti. Göksu gerek sosyal medya hesabından gerekse ekim ayı meclis oturumunda "Şu ana kadar açılışı yapılan ya da 'Biz yaptık' dedikleri ne varsa AK Parti döneminde yapılmış, hizmete sunulmuş projelerdir.

CHP'li yönetim tarafından bu zamana kadar yapılmış tek bir hizmet çalışması ya da açılışı yoktur. Bunları çıkarttığınızda, ellerinde onlara özgü kalan, CHP genel başkanınızı davet edebildikleri, sadece iki açılış var. İlki vakıfların restore ettiği, onların sadece 50 liralık musluğunu taktığınız bir çeşme açılışı. Sayın başkanın kabri başında gerçekleştirdiği nezaketsiz tavrı unutturmak için satın aldığı Fatih Sultan Mehmet Han'ın portresinin açılışı" ifadelerini kullanmıştı.





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