Adana'da FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün mahrem imam yapılanması içindeki 3 kişi, kapatılan örgüte ait kurumlarda faaliyet gösteren, sosyal medya üzerinden FETÖ elebaşını ve diğer örgütü üyelerini övücü paylaşımlarda bulunan 1 kişi ile daha önce örgüt üyeliğinden yakalanan kişilerin ifadelerinde adı geçen 1 kişi tespit edildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi. Operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 5 kişi gözaltına alındı. Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.