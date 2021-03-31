FETÖ’nün bilişim casuslarına operasyon

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY'nin siber mahrem ve Savunma Sanayii yapılanmalarında faaliyet gösterip, büfe/ ankesörlü hatlardan mahrem sorumlularla haberleşen 26 kişiyi tespit etti. Harekete geçen Terörle Mücadele ekipleri, eş zamanlı düzenlediği operasyon ile tespit edilen 26 şahıstan 19'unu yakalayarak gözaltına aldı. Firari 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.Diğer taraftan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) FETÖ soruşturmasında da 25 ilde 115 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyonlar başlatıldı. Operasyonlar yurt genelinde devam ediyor.Ankara'da ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na yönelik 'mahrem hizmetler' yapılanmasında gözaltına alınan 34 şüpheliden 15'i itirafçı oldu. İtirafçılar 116 kişiyi deşifre etti. 54'ü hakkında daha önce işlem yapılmadığı, 8'inin ise aktif kamu görevinde olduğu tespit edildi.Yine Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü'nde (EGM) 2012'de yapılan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında soruları çaldığı belirlenen 77 FETÖ üyesi şüphelinin yakalanması için Ankara merkezli 29 ilde operasyon düzenlendi. 54 örgüt üyesi gözaltına alındı.