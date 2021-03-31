Hakaret ve iftira makinesi

CHPGenel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı'nı ve Cumhurbaşkanlığı makamını hedef alan açıklamalarda bulundu. Adeta hakaret ve suç makinesine dönüşen Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına AK Parti ve MHP'den sert tepki geldi.Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanlığı makamını ve devlet yönetimini 'karaktersiz' diyerek seviyesiz ifadelerle hedef almasını kınıyoruz. Bu bir muhalefet biçimi değil siyasi ahlaka savaş açmaktır. Milli iradeyi temsil eden makamları bu şekilde hedef almak, siyasi karakter kavramının ne olduğu konusunda bilgisizliğin beyan edilmesidir.Bu üslup bir genel başkana yakışmıyor. Baştan sona hakaret içeriyor. Dava açıldığında ve tazminata hükmedildiğinde de 'ifade özgürlüğünün karşısındalar' diyor. Kendisinin söylemleri iftiradan ibaret. İstanbul Sözleşmesi'ni de doğru dürüst okumamışlar. Böyle muhalefet olmaz. Kılıçdaroğlu'nun üslubunu kınıyorum./ ANKARA